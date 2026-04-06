竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADA出演番組のテーマ曲が配信スタート 「おはよ！」でつながる参加型楽曲
子どもたちから人気の原宿系クリエイター竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが出演するテレビ朝日系の新キッズ番組『よ〜い！スターと！トビダスクール』（日曜 前8：00）が5日からスタート。同番組のテーマ曲「よ〜い！スターと！トビダスクール」もあわせて配信リリースされた。
【画像】かわいい！「よ〜い！スターと！トビダスクール」ジャケット
楽曲の制作を手がけたのは、竹下☆ぱらだいすのリーダー・あぃりDX。朝のはじまりをテーマに、番組出演者の名前を呼びながら「おはよ！」と声をかけ合うユニークな構成が特徴で、思わず口ずさみたくなるポップなメロディー＆子どもたちが一緒に参加できる歌詞が散りばめられている。まるで番組と視聴者が一緒に朝を迎えるかのような構成となっている。
また、歌詞の一部は自由に入れ替えが可能で、友達やクラス名、先生の名前などにアレンジして楽しめる。子どもたちが主体的に参加できる楽曲として、保育園や幼稚園、学校などでの活用も期待される。
番組では竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが歌やダンス、料理などさまざまな企画に挑戦。子どもたちの「やってみたい！」という好奇心を刺激するまったく新しい子ども番組となっている。
■あぃりDX コメント
今回、番組のテーマソング「よ〜い！スターと！トビダスクール」を作りました！
朝ってちょっと眠かったり、気分が乗らない日もあると思うんです。でもこの曲を歌えば、きっと1日を元気に始められる…そんな朝のスタートがとっても楽しくなる曲です！
「おきておきておきて♪」と歌いながら、家族も起こしてあげてください♪
朝から一緒に歌って踊ろう!!
【画像】かわいい！「よ〜い！スターと！トビダスクール」ジャケット
楽曲の制作を手がけたのは、竹下☆ぱらだいすのリーダー・あぃりDX。朝のはじまりをテーマに、番組出演者の名前を呼びながら「おはよ！」と声をかけ合うユニークな構成が特徴で、思わず口ずさみたくなるポップなメロディー＆子どもたちが一緒に参加できる歌詞が散りばめられている。まるで番組と視聴者が一緒に朝を迎えるかのような構成となっている。
番組では竹下☆ぱらだいす、しなこ、MADAMADAが歌やダンス、料理などさまざまな企画に挑戦。子どもたちの「やってみたい！」という好奇心を刺激するまったく新しい子ども番組となっている。
■あぃりDX コメント
今回、番組のテーマソング「よ〜い！スターと！トビダスクール」を作りました！
朝ってちょっと眠かったり、気分が乗らない日もあると思うんです。でもこの曲を歌えば、きっと1日を元気に始められる…そんな朝のスタートがとっても楽しくなる曲です！
「おきておきておきて♪」と歌いながら、家族も起こしてあげてください♪
朝から一緒に歌って踊ろう!!