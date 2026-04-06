Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。「久しぶりfamily Time。」とつづり、家族と過ごした時間を公開した。

【写真】向井康二と父親の2ショット 他／向井康二と兄の旅行＆スノーボードショット

■向井康二、家族との“family Time”公開

向井は、両親を表したと思われる男性と女性の絵文字を添えて「久しぶりfamily Time。」とコメント。公開された写真では、自然豊かな場所での散策やゴルフを楽しむ様子が収められている。

1枚目と2枚目では、木々に囲まれた小道を歩く後ろ姿を披露。チェック柄のジャケットに黒パンツ、黒キャップを合わせた装いで、落ち着いた雰囲気を見せている。

3枚目では、神社の前に並んで立つ親子の後ろ姿も。4枚目と5枚目ではゴルフ場へ場所を移し、父親と並んで歩くショットやプレー中の様子を公開。6枚目ではカートに乗った父親との自撮りショットも披露している。

父親の顔は絵文字で隠されているものの、並んだ姿からはすらりとしたスタイルの良さも印象的。親子で過ごす自然体のひとときに、ファンからは「パパ脚長い」「スタイルの良さはパパ譲り？」「素敵な家族にほっこり」「後ろ姿だけでもかっこいい」「康二の笑顔が優しい」「靴オソロでかわいい」といった声が寄せられている。

■過去には兄との旅行やスノーボードショットも公開

向井は過去にも、兄との旅行やスノーボードを楽しむ様子をInstagramで公開。家族との仲の良さが伝わる投稿はたびたび反響を呼んでいる。

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