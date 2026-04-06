ノースキルでも月10万円の副収入を生むX（旧ツイッター）運用術──初心者なのにわずか100日でアプリ開発した生成AI識者「AIは“魔法”ではないが、正しく使えば収益は生まれる」
終身雇用の崩壊や物価高騰により、「給料だけでは将来の安心は得られない」と言われる時代に入っている。そうした中で、AIを活用しながらキャリアを切り拓いてきたのが大塚あみ氏だ。2023年にChatGPTをきっかけにプログラミングを始め、わずか数カ月で学会発表や招待講演を経験。さらに「#100日チャレンジ」で毎日アプリを開発・発信し、その成果は国際学会でも発表された。大学卒業後はエンジニアとして就職したのち、法人設立や書籍出版まで実現している。
一見すると異例のキャリアに見えるが、本人は「自分の頭で考えるのではなく、AIの指示に従っているだけ」と語る。AIに月15万円を投じる彼女の思考法や戦略をもとに、個人がゼロから収益を生み出すための実践的なアプローチを解説する。全5回の第1回。
みんかぶプレミアム連載「副業・スモビジで億り人に 令和の稼ぎ方新常識」
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AIは“魔法”ではないが、正しく使えば収益は生まれる
「AIを使えば、誰でも簡単に稼げる」――。そんな魔法のような言葉がSNSで日常的に飛び交っていますが、現実はそれほど甘くはありません。しかし、AIの「正しい使い方」さえ知っていれば、特別な資金もスキルもない普通の会社員が、新しい収益の柱を作ることは十分に可能です。
皆さん、はじめまして。大塚あみです。私は現在、日本を離れてタイに住んでいます。タイを拠点にしながら、アプリ開発を行ったり、日本の技術書や海外の英語圏に向けた学術書の執筆準備をしたりと、場所や組織にとらわれない働き方を実現しています。たまに学会に出ることもありますが、私の現在の収益の最も大きな柱となっているのは、間違いなくアプリ開発などの事業です。
こうした膨大なアウトプットを支え、私に自由な時間をもたらしているのがAIです。私は現在、Gemini、Claude、ChatGPTといった複数の最先端AIツールに、合計で月に約15万円ものコストをかけています。個人の固定費としては異常に高く感じるかもしれませんが、私にとってこれは「世界最高峰の知能を持つ部下を5人雇っている」のと同じ感覚なのです。長文の読解や文脈の整理はGemini、プログラミングなどの実務はClaudeやChatGPTというように、それぞれのAIの得意分野に合わせて適材適所で使い分けています。
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