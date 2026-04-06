1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」

シュタイフから、原作デビュー100周年の『くまのプーさん』から、やわらかく滑らかな手触りで人気を博すフレンズシリーズ「ディズニー ピグレット」が発売されます☆

シュタイフ レンズシリーズ「ディズニー ピグレット」

価格：8,800円(税込)

発売予定：2026年4月下旬

サイズ：20cm

品番：024733

1926年にA.A.ミルン氏によって生み出され、100年にわたり、心あたたまる子ども時代の夢を紡いできた『くまのプーさん』

1931年に3万体の「ミッキーマウス」を作ったシュタイフも、以降多数のディズニーのぬいぐるみを製作していく中で 『くまのプーさん』も数多く製作してきました。

今回発売されるシュタイフのフレンズシリーズ「ディズニー ピグレット」は、20センチのぬいぐるみで、やわらかく滑らかで上質な手触りが特徴。

左耳に付く、シュタイフ製品の証であるボタンとタグ「ボタン・イン・イヤー」が目印です。

フレンズシリーズ『くまのプーさん』その他ラインナップ

価格：各9,900円(税込)

『くまのプーさん』に登場する仲間たちをデザインしたフレンズシリーズ。

赤いシャツがトレードマークである「くまのプーさん」のほか

頭としっぽの先を黒い毛足で表現した「イーヨー」

にっこり笑顔の「ティガー」も発売されており、今回の「ピグレット」発売をもって主要4キャラクターがそろいました。

やわらかく滑らかで、上質な手触りが一線を画す「ピグレット」のぬいぐるみ。

2026年4月下旬より販売が開始される、シュタイフ レンズシリーズ「ディズニー ピグレット」の紹介でした☆

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© Disney and Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Margarete Steiff GmbH 2026

※手作りのため個体差により画像と異なる場合があります

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