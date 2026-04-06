ファミリーレストランのジョイフルは、TVアニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーン第1弾を4月14日15時より開始する。

本キャンペーンでは、TVアニメ「呪術廻戦」第3期「死滅回游編」に登場する10キャラクターをイメージしたコラボメニューが第1弾、第2弾の期間に分けて販売される。全期間販売メニューは、「虎杖悠仁の『黒閃』3連撃コンボ」、「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」、「脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン」、「乙骨とリカのパンケーキ」の4品。

第1弾限定メニューとして、「禪院真希のジャンクハンバーグ」、「禪院直哉のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食」、そしてデザートに「羂索の『呪霊玉』のストロベリーアフォガード」が用意されている。

さらに、コラボメニューを注文した人にオリジナルデザインのクリアファイルが先着順でランダム配布されるほか、ジョイフル公式アプリ＆Xから参加できるプレゼント企画、また、店舗では「コラボ記念パネル」の設置やオリジナルカプセルトイの販売も行なわれる。

なお、5月12日15時よりスタートするコラボ第2弾の詳細は5月7日に公開される予定。

全期間販売コラボ限定メニュー

販売期間：4月14日（火）15時～6月9日（火）15時

虎杖悠仁の「黒閃」3連撃コンボ

価格：1,318円

主人公 虎杖悠仁（いたどりゆうじ）の「黒閃（こくせん）」3連撃を、3種のお肉で表現したグリルコンボ。ペッパーハンバーグ、フランクフルト、チキンステーキと、3種類の肉を盛り合わせたボリューム感で、虎杖の爆発力を表現している。

伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー

価格：1,318円

生姜に合うものが好きな伏黒恵（ふしぐろめぐみ）のメニューは、生姜と豚肉の相性が抜群の「伏黒恵の豚肩ロースのポークジンジャー」。レモンをかけてさっぱり風味で楽しめるポークジンジャーに、アスパラ、ナス、トマトなど豊富な付け合わせで、栄養も満点。

脹相お兄ちゃんの鉄板ナポリタン

価格：1,208円

赤がキャラクターカラーの脹相（ちょうそう）をイメージした赤いナポリタンに、フランクフルト、目玉焼きをトッピング。途中でタバスコをかけて、味変も楽しめる。

乙骨とリカのパンケーキ

価格：988円

ブルーベリー、フロマージュ、ヨーグルトを使用したクリームで、パンケーキを包み込む様子が、乙骨（おっこつ）を守るリカの姿のような甘酸っぱいデザート。クリームの下には葡萄ソルベが隠れている。

第1弾コラボメニュー

販売期間：4月14日（火）15時～5月12日（火）15時

禪院真希のジャンクハンバーグ

価格：1,318円

禪院真希（ぜんいん まき）の好きなジャンクフードをイメージした2段重ねのハンバーグにはベーコンをサンド。ほどよい酸味のタルタルソースや、醤油ベースの甘辛タレ、チーズが食欲をそそる一品となっている。

禪院直哉のチキン竜田揚げ京風みぞれおろしあんかけ定食

価格：1,208円（単品：1,098円）

禪院直哉（ぜんいんなおや）をイメージした、出汁を効かせた京風メニュー。香ばしく揚げたチキンと彩り豊かな野菜に、みぞれあんをたっぷり絡めていただく。

羂索の「呪霊玉」のストロベリーアフォガード

価格：845円

羂索（けんじゃく）の呪霊玉（じゅれいだま）をイメージしたチョコレートに温かいストロベリーソースをかけて溶かすことで“破壊”を、球体に隠されたティラミスクリームや白桃、バニラアイスで、呪霊がまとめられていく様子を表現している。

ランチタイムメニュー/テイクアウトメニュー

ランチタイムメニュー

ランチタイムサービス（10時～15時）では、以下メニューの注文でライスまたはパンが無料になる。

【対象メニュー】

※セットメニューは店内設置のグランドメニューブックをご確認ください。

※洋食セット・和食セットのライスは、ランチタイムサービス対象外です。

※ランチタイムサービスは、お盆・年末年始・GWなど、実施していない期間がございます。

※日曜・祝日もご注文いただけます。

テイクアウトメニュー

第1弾ノベルティは「オリジナルクリアファイル」（先着27万枚限定）

コラボメニュー1品注文につき、オリジナルクリアファイルが1枚ランダムでもらえる。さらに、「当たりハガキ」が入っていれば、500名限定で「クリアファイルコンプリートセット」が手に入る。

【オリジナルクリアファイル（全11種、うちシークレット1種）】

配布を終了した店舗では、玄関ドアにて案内を掲出

※ランダムでコラボメニュー1品につき1枚お渡しします。

※種類はお選び頂けませんので、予めご了承ください。

※テイクアウト、デリバリーも対象となります。

※一部店舗ではお取り扱いが無い場合がございます。

※写真は全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

※転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます。

ジョイフル×呪術廻戦 オリジナルオードブルを販売

価格：3,778円

注文受付：4月6日（月）15時より

受取：4月14日（火）15時より店頭にて可能

オードブルの注文ごとに、オリジナルクリアファイルが3枚もらえる。さらに、4月13日23時59分までの予約でオリジナルクリアファイルが増量で5枚もらえる「ネット注文限定！早期予約キャンペーン」も実施される。

コラボ記念パネル

コラボ実施店舗では入口付近に「コラボ記念パネル」が設置される。

コラボ記念SNSキャンペーン

公式アプリ

来店＆コラボ販売数30万食達成で「オリジナルデジタル壁紙」を応募者全員にプレゼント

【応募方法】

（1）公式アプリ内のキャンペーンページにアクセスし、「エントリーはこちら」をタップする。

（2）期間中に来店スタンプを1個以上貯めれば、自動で応募完了。

※壁紙の配布期間は6月中旬を予定。

描き下ろしデザイン「オリジナルアクリルブロック」を抽選で50名にプレゼント

描き下ろしデザイン「オリジナルアクリルブロック」が抽選で50名に当たるキャンペーンには、コラボメニューを含むイートイン・テイクアウトのレシートで応募できる。

【応募方法】

（1）ジョイフルの公式アプリをダウンロードする。

（2）お知らせからキャンペーンページへアクセスする。

（3）コラボ商品を食べて、金額を蓄積。3,000円以上の蓄積で応募可能。

※イートイン・テイクアウト（デリバリーは除く）のレシートが対象です。

※1回で3,000円を召し上がる必要はなく、500円×6回の喫食でも応募可能です。

サイズ：約210×148×19mm（高さ×横幅×奥行）

来店ガチャキャンペーン

来店ガチャで当たりが出ると、オリジナルデザインの来店スタンプがもらえる。

コラボオリジナルデザイン来店スタンプ（第1弾全5種）がもらえる

キャンペーン期間中はアプリの来店スタンプがコラボオリジナルデザインなる。

※スタンプデザインの切り替えは15時になります。

※イラストは全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合があります。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

※コラボオリジナルデザインスタンプはキャンペーン終了後、6月9日（火）18時以降は、キャラクターのイラストが表示されないものへと変更されますのでご了承ください。

Xキャンペーン

【公式アプリ】

ジョイフル公式Xでは、描き下ろしデザインのオリジナル蓄光アクリルキーホルダー（虎杖・伏黒2個セット）が抽選で50名に当たるキャンペーンが実施される。

【応募方法】

（1）Xでジョイフル公式アカウントをフォローする。

（2）「#呪術廻戦ジョイフル回游」をつけてコラボ商品画像または動画を投稿して応募完了。

【公式アカウント】

【Xでの応募について】

※画像はイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合があります。

※当選通知は抽選後、当選者のみDMにて行ないます。

※その他の応募規約または詳細は各SNSにてご確認ください。

※賞品の発送は6月中旬を予定しております。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

数量限定「オリジナルカプセルトイ」を販売

ライティングディスプレイコレクション（全6種）

価格：1回500円

サイズ：約49×41mm（高さ×横幅）

※写真はイメージです。デザイン・色・仕様など変更になる場合があります。

※数量に達し次第販売終了となります。予めご了承ください。

※下記店舗では「オリジナルカプセルトイ」のお取り扱いがありません。予めご了承ください。

＜山口県＞下関ホテル内店

＜大分県＞鶴崎店、津久見店、安心院店、JOYFULL EXPRESSアミュプラザおおいた店

＜福岡県＞福岡宗像ホテル内店、福岡和白店、小倉店

＜長崎県＞長崎城山店、長崎時津店、諌早店、針尾店、長崎五島店、長崎佐々店、佐世保中央公園店、長崎築町店、大村今津店、長崎長与店、長崎愛野店、佐世保矢峰店、島原店、佐世保日野店、長崎福田店、長崎矢上店、長崎畝刈店、長崎有家店、諫早小豆崎店

＜熊本県＞熊本合志北バイパスホテル内店、熊本大津店

＜宮崎県＞高鍋店

＜鹿児島県＞徳之島店、奄美空港店、奄美長浜店、奄美入舟店、奄美龍郷店、種子島西之表店

＜沖縄店＞宮古店、おもろまち店、宜野湾コンベンションシティ店、しおざき店、古謝店、まえはら店、喜友名店

冷凍商品「おうちdeジョイフル」でもらえる！第1弾

第1弾：4月14日15時～5月12日15時

期間中、対象商品をECサイトで購入するとオリジナルクリアファイルが1枚もらえる（先着500名）。ただし、受取日を5月12日までに設定した人が対象となる。

先着500名へ、第1弾ノベルティの「オリジナルクリアファイル」を1枚プレゼント

【おうちdeジョイフル「全商品詰合せセット」12種12個入り】

通常価格10,998円が50％OFFの5,499円で購入できる

【詰め合わせ内容】

・ジョイフルの牛焼肉丼の具（1個）

・ジョイフルのチキンステーキ（1個）

・ジョイフルハンバーグてりやきソースペッパー付き（1個）

・ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き（1個）

・ジョイフルチーズインハンバーグ デミグラスソース付き（1個）

・直火焼きハンバーグ（1個）

・直火焼きチーズインハンバーグ（1個）

・サイコロステーキ（1個）

・チキンドリア（1個）

・味付け〈生〉鶏もも肉（1個）

・鶏のなんこつ唐揚げ（1個）

・ジョイフル塩唐揚げ（1個）

購入ページ

□公式オンラインショップ

□楽天市場

□Amazon

□Yahoo!ショッピング

□dショッピング

□au PAYマーケット

【注意事項】

※先着順で商品に同梱してお届けいたします。

※お一人様につき、対象商品を1つご購入ごとに1回ご応募いただけます。

※住所不備、メールアドレス不備など不正と判断される場合、応募が無効となることがあります。

※商品の発送は日本国内に限ります。

※賞品の換金や譲渡、変更はできません。

※本キャンペーンは予告なく変更・中止することがあります。その際はECサイトおよびホームページにてお知らせいたします。

※数量に達し次第終了となります。

※デザインはお選びいただけませんので予めご了承ください。

※写真は全てイメージです。デザイン・色・仕様などは変更になる場合がございます。

コラボキャンペーンCMも放送

放送期間：4月14日（火）～4月27日（月）

九州、中四国地方では各TV局で放送。それ以外のエリアでは、TVer、YouTubeで放送される。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会