BOYNEXTDOOR、日本初・冠番組最初のゲストは志尊淳 メンバーコメント到着「ご一緒できて光栄」【BOYNEXTDOOR トモダチベース】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（毎週土曜 後2：30〜※全8回）が、4月11日から日本テレビ系で放送される。それに先立って、初回ゲスト・志尊淳との収録を終えたメンバーからのコメントが到着した。
【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
そんな次世代を担うボーイグループとして、大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱えるBOYNEXTDOORがこっそり抱える1つの悩みは、「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと」。同番組では、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場する。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔もポイントとなる。
第1回のゲストは、俳優・志尊淳。BOYNEXTDOORのメンバーによる“弟ムーブ対決”や、韓国定番のゲームで一緒に遊び、志尊とトモダチになる。
志尊との収録を終え、WOONHAKは「志尊淳さんとご一緒できて光栄でした。次回もぜひ会える機会があればうれしいです」と仲を深めた様子。TAESANは「とても優しい志尊淳さんと一緒で楽しかったです。次にお会いできたら、かくれんぼをしてみたいです！」と声を弾ませるほど打ち解けた過程を放送する。
【番組カット】さらに仲良しに！BOYNEXTDOORと&TEAM
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
第1回のゲストは、俳優・志尊淳。BOYNEXTDOORのメンバーによる“弟ムーブ対決”や、韓国定番のゲームで一緒に遊び、志尊とトモダチになる。
志尊との収録を終え、WOONHAKは「志尊淳さんとご一緒できて光栄でした。次回もぜひ会える機会があればうれしいです」と仲を深めた様子。TAESANは「とても優しい志尊淳さんと一緒で楽しかったです。次にお会いできたら、かくれんぼをしてみたいです！」と声を弾ませるほど打ち解けた過程を放送する。