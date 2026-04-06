6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比37.4％増の2188億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同43.9％増の1742億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> 、ＮＺＡＭ 海外債券（為替ヘッジなし） <539A> 、ｉシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ＥＴＦ <2258> 、ＮＥＸＴ ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし <2647> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> など6銘柄が新高値。グローバルＸ Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ <2252> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ ＥＴＦ <360A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ベア（１倍） <517A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が6.93％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が5.63％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.39％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.29％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> は7.32％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は4.78％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> は4.74％安、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は4.35％安と大幅に下落した。



日経平均株価が878円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1059億3300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1284億3100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が265億1200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が94億5600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が85億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億9400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が72億6300万円の売買代金となった。



株探ニュース

