『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏、泊まりでUSJ満喫…「少年おじさん」化 アトラクション＆フードの感想語る
TVアニメ『呪術廻戦』虎杖悠仁役の榎木淳弥と夏油傑／羂索役の櫻井孝宏が5日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で開催されたスペシャルトークイベントに登場した。
【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインも
USJは『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を開催中で、『呪術廻戦』とのコラボが人気を集めている。イベントに榎木と櫻井が登場すると、特別招待されたファン140人から歓声と拍手が起こった。
“呪力”を全身で超リアルに体感できるアトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』を体験し、特別な時間を満喫。「めちゃめちゃ最高でした！こんなにテンションが高くてニコニコな櫻井さん初めて見たかも」「足長かったですね！五条さん。でも五条さん、全然、手助けしてくれなかったね」（榎木）「少年おじさんになってたよね？私のような年齢でも楽しめる、若返れる場所です、USJは」「彼らがリアルすぎて、やられる気分になるよね？“黒閃”もくらっちゃったし」「あいつ（夏油傑）、元気だったね。（吹っ飛ばされるのは）あれは、相手を油断させるための演出だから。楽しんでるの」（櫻井）と興奮冷めやらず。
イベント前夜には、『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』や、コラボレーションフードやグッズなども体験。『呪術廻戦』×「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」については「めちゃめちゃ迫力ありましたね！虎杖が“たこ焼き食べたんだ！”て話しかけてくれて、俺も“パン食べたところだ”って、同じ気持ちだ！と思った瞬間、落下してた（笑）」「乗り終わった後、明るい気持ちになっていた、まさにこれが“NO LIMIT!”」（榎木）、「想像していたより、すごかった…！疾走感がすごすぎて、ストーリーが1/4くらいしか聞けていない、あとはずっと叫んでた。もう一回乗りたい！すごく気持ちよかった！」（櫻井）と、それぞれ明かした。
また、フードについては「“黒閃”ってトゲトゲしているイメージですが、“黒閃！チキンピザブレッド”は、柔らかい。黒閃だけど優しい」「（呪術高専のグレープフルーツ・レモネードを飲んで）1年ズって青春なんですね、甘酸っぺぇ！」（榎木）、ショップでは店内の様子を窺うミニメカ丸を2人で探したことについて、「USJは世界で唯一、ミニメカ丸が見れる場所なんじゃない？」「何十年ぶりかにカチューシャ選びました、20年ぶりくらいかな？」（櫻井）と振り返った。
このほか、「リアルすぎる！」と話題の「宿儺の指」をイメージしたチョコレート菓子をイベント会場で試食。「（虎杖は）一口で飲み込んでいますが、まさかUSJで食べられるとは。僕の指くらいかな？でもやっぱり宿儺の指の方が長いですね」と榎木が、宿儺の真似をしてチョコを飲み込む仕草をすると、会場から歓声があがった。
書・紫舟
（C）芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
（C）2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C）東野圭吾／集英社
（C）CAPCOM
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）&TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
（C）Nintendo
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
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【写真多数】『呪術廻戦』榎木淳弥＆櫻井孝宏がUSJを楽しみ尽くす様子…直筆サインも
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イベント前夜には、『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』や、コラボレーションフードやグッズなども体験。『呪術廻戦』×「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」については「めちゃめちゃ迫力ありましたね！虎杖が“たこ焼き食べたんだ！”て話しかけてくれて、俺も“パン食べたところだ”って、同じ気持ちだ！と思った瞬間、落下してた（笑）」「乗り終わった後、明るい気持ちになっていた、まさにこれが“NO LIMIT!”」（榎木）、「想像していたより、すごかった…！疾走感がすごすぎて、ストーリーが1/4くらいしか聞けていない、あとはずっと叫んでた。もう一回乗りたい！すごく気持ちよかった！」（櫻井）と、それぞれ明かした。
また、フードについては「“黒閃”ってトゲトゲしているイメージですが、“黒閃！チキンピザブレッド”は、柔らかい。黒閃だけど優しい」「（呪術高専のグレープフルーツ・レモネードを飲んで）1年ズって青春なんですね、甘酸っぺぇ！」（榎木）、ショップでは店内の様子を窺うミニメカ丸を2人で探したことについて、「USJは世界で唯一、ミニメカ丸が見れる場所なんじゃない？」「何十年ぶりかにカチューシャ選びました、20年ぶりくらいかな？」（櫻井）と振り返った。
このほか、「リアルすぎる！」と話題の「宿儺の指」をイメージしたチョコレート菓子をイベント会場で試食。「（虎杖は）一口で飲み込んでいますが、まさかUSJで食べられるとは。僕の指くらいかな？でもやっぱり宿儺の指の方が長いですね」と榎木が、宿儺の真似をしてチョコを飲み込む仕草をすると、会場から歓声があがった。
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