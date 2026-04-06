『鈴木先生』2‐A生徒たちの活躍がすごい！ キャストの今【放送15年】
武富健治による同名コミックを実写ドラマ化し、劇場版も製作された『鈴木先生』（テレビ東京系）。本作で中学教師・鈴木先生を演じた長谷川博己はこのドラマが民放テレビドラマ初主演作となった。ここでは、15年前に放送された本作で生徒役を演じたキャストの現在についてまとめてみた！
【写真】『鈴木先生』2‐A生徒の活躍がすごい！ 写真でイッキ見
■土屋太鳳
2‐Aの生徒で本作のヒロイン小川蘇美を演じていたのは2005年に行われたオーディションで芸能界入りした土屋太鳳。本作への出演後、実写映画版『るろうに剣心』シリーズに出演した彼女は、2015年放送の連続テレビ小説『まれ』（NHK総合）でヒロイン津村希役を演じると、以降は日曜劇場『下町ロケット』シリーズ（TBS系）に出演したほか『兄に愛されすぎて困ってます』（日本テレビ系）、『チア☆ダン』（TBS系）などの作品で主演を務めた。近年は『まれ』でも共演した山崎賢人（「崎」は「たつさき」が正式表記）とドラマ『今際の国のアリス』シリーズ（Netflix）でダブル主演を務め、4月からは佐藤勝利とダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の放送が控えている。プライベートでは2023年1月にGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太との結婚を発表。同年8月には第1子出産を報告した。
■北村匠海
2‐Aの生徒・出水正を演じていたのは、スカウトを経て芸能界入りし子役としてキャリアをスタートさせていた北村匠海。本作放送の同年12月に結成されたダンスロックバンド「DISH//」のメンバーとなると、アーティストとしても活動。以降、俳優としてもドラマ『ゆとりですがなにか』（日本テレビ系）や映画『君の膵臓をたべたい』などの作品に出演。また近年は『東京リベンジャーズ』シリーズで主演を務めるほか、ドラマ『教場』シリーズで木村拓哉と共演。さらに日曜劇場『アンチヒーロー』（TBS系）では長谷川博己と再共演を果たしている。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に出演。2026年はすでに出演作『ほどなく、お別れです』が公開され、『SAKAMOTO DAYS』、『しびれ』の公開が待機中。4月からは月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を務める。
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■土屋太鳳
2‐Aの生徒で本作のヒロイン小川蘇美を演じていたのは2005年に行われたオーディションで芸能界入りした土屋太鳳。本作への出演後、実写映画版『るろうに剣心』シリーズに出演した彼女は、2015年放送の連続テレビ小説『まれ』（NHK総合）でヒロイン津村希役を演じると、以降は日曜劇場『下町ロケット』シリーズ（TBS系）に出演したほか『兄に愛されすぎて困ってます』（日本テレビ系）、『チア☆ダン』（TBS系）などの作品で主演を務めた。近年は『まれ』でも共演した山崎賢人（「崎」は「たつさき」が正式表記）とドラマ『今際の国のアリス』シリーズ（Netflix）でダブル主演を務め、4月からは佐藤勝利とダブル主演を務めるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の放送が控えている。プライベートでは2023年1月にGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太との結婚を発表。同年8月には第1子出産を報告した。
2‐Aの生徒・出水正を演じていたのは、スカウトを経て芸能界入りし子役としてキャリアをスタートさせていた北村匠海。本作放送の同年12月に結成されたダンスロックバンド「DISH//」のメンバーとなると、アーティストとしても活動。以降、俳優としてもドラマ『ゆとりですがなにか』（日本テレビ系）や映画『君の膵臓をたべたい』などの作品に出演。また近年は『東京リベンジャーズ』シリーズで主演を務めるほか、ドラマ『教場』シリーズで木村拓哉と共演。さらに日曜劇場『アンチヒーロー』（TBS系）では長谷川博己と再共演を果たしている。2025年には連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に出演。2026年はすでに出演作『ほどなく、お別れです』が公開され、『SAKAMOTO DAYS』、『しびれ』の公開が待機中。4月からは月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を務める。