元乃木坂46のメンバーでタレント、プロ雀士としての顔を持つ中田花奈(31)が4日、自身のインスタグラムを更新。見事な柔軟性のピラティスに励む姿をアップした。



【写真】すべてのラインが優雅で美しい 柔軟性とスタイルが圧巻

中田は「写真無さすぎて モバイルFCでしか始めたの言ってなかった ピラティスの写真」と記し、上げた右脚を後方に固定し、ポールにつかまりながら左脚を前に突き出すショットを公開した。かなりの負荷がかかりそうな体勢だが、両方の脚がピンと伸びており、ショート丈のウエアとパンツの間から鍛えられた腹筋ものぞく。



ほかにも前に手をついた状態で体を一直線に伸ばした姿、上体を反らしながら片足だけ上に90度上げるトレーニングのカットを披露。きれいな曲線を描いた美しいバランスと体のラインは圧巻で、日々の鍛錬の成果を如実に物語っている。



ファンからは「身体柔らかすぎ」「ほっっっそ」「足長いですね」「姿勢も美しい」と驚きまじりの称賛が寄せられ、「その柔らかさの1/5でも良いので欲しい」「スタイル抜群なのはこういう努力があるんですね」と感心する声も。また、10日に横浜スタジアムで行われるプロ野球・DeNA―広島戦での始球式登板が予定されているだけに「ストライク投球お願い致しまーす」とのコメントも届いていた。



中田は1994年生まれ、埼玉県出身。2011年に乃木坂46の第1期メンバーオーディションに合格。20年にグループを卒業した。21年には日本プロ麻雀連盟のプロテストに合格。タレントのほか、麻雀プロリーグ戦「Mリーグ」でも活躍しており、さらに麻雀カフェ「chun.」のオーナー店長でもある。



（よろず～ニュース編集部）