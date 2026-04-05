飼い主さんにお風呂へ入れてもらったビーグルさん。体を拭いてもらっている最中にイタズラスイッチが入ってしまい…思った以上に極悪な雰囲気を醸し出すお姿が話題になっているのです。

思わず笑顔になるおもしろ可愛いその光景は記事執筆時点で27万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：お風呂上がり、タオルを奪って逃走した犬→想像を遥かに超える『極悪すぎる表情』】

お風呂から上がった犬→タオルを奪って…

Xアカウント『@beagle_0408』に投稿されたのは、ビーグル「ふて」ちゃんのお姿。

お家で飼い主さんにお風呂へ入れてもらったというふてちゃん。体を拭いていると、イタズラスイッチが入ってしまったようで…。

思った以上に『極悪な雰囲気を醸し出す光景』に反響

飼い主さんからタオルを奪って逃走してしまったのだそう。タオルをくわえて凛々しく飼い主さんを見つめていたというふてちゃん。

その表情は『極悪』なんて言葉が似合ってしまうほどの迫力で、まさかタオルを奪って逃走しただけ…とは思えないほど。

全力でイタズラを楽しんでいることが伝わってくる、どこか誇らしげにもみえるそのお姿は無邪気で愛くるしいものだったといいます。

ふてちゃんのお転婆なそのお姿はイタズラをされてしまった飼い主さんはもちろんのこと、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「早く捕まえないとー！可愛い」「2枚目の表情たまらない」「めちゃくちゃかわいい」「構ってほしくてイタズラ発動かな」などのコメントが寄せられています。

ふてぶてしい表情が魅力的な女の子

2024年4月8日生まれのふてちゃんは、イタズラが大好きな女の子。飼い主さんのスリッパを盗んだり、時には自分のお顔よりも大きな容器を持ってイタズラアピールしてみたり。

飼い主さんに溺愛されながらマイペースにのびのびと幸せに暮らすふてちゃんのお姿は、ビーグルの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@beagle_0408」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。