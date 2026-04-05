組み立てて育てる鉄の工作キット！北のメタル「鉄の工作キット」

記事ポイント 北海道の板金製造企業TRIPATH PRODUCTSが「北のメタル」シリーズを2026年4月4日に販売開始鉄製インテリア盆栽・ヒグマ・エゾシカなど北海道モチーフの金属創作品が3,300円〜5,500円で揃う組み立てて楽しむキット仕様で、使うほどに味わいが増す金属ならではの経年変化も魅力 北海道の板金製造企業TRIPATH PRODUCTSが「北のメタル」シリーズを2026年4月4日に販売開始鉄製インテリア盆栽・ヒグマ・エゾシカなど北海道モチーフの金属創作品が3,300円〜5,500円で揃う組み立てて楽しむキット仕様で、使うほどに味わいが増す金属ならではの経年変化も魅力

北海道の板金製造企業TRIPATH PRODUCTSが手がける「北のメタル」シリーズが、2026年4月4日より販売を開始します。

鉄製インテリア盆栽やヒグマ・エゾシカといった北海道モチーフの金属創作品が揃い、自分で組み立てる体験と素材の経年変化を楽しめるシリーズです。

北のメタル「鉄の工作キット」

販売開始日：2026年4月4日（土）価格：3,300円〜5,500円（税込）販売場所：TRIPATH PRODUCTS公式ECサイトのみ素材：高耐食溶融メッキ鋼板（一部アルミ）

TRIPATH PRODUCTSは北海道石狩市を拠点とする板金製造企業で、アウトドア製品に続く新ラインとして「北のメタル」シリーズを展開します。

鉄やアルミといった金属素材を活かした創作品を自分の手で組み立て、暮らしの中に飾る新しいインテリア体験を提案しています。

盆栽 - 松 / 盆栽 - 梅

鉄製インテリア盆栽「松」は、職人が手作業で枝ぶりを整えた一品で、鉄の経年変化を育てるように楽しめる設計です。

「盆栽 - 梅」は大小さまざまな花びらのパーツを一片ずつ組み上げる仕様で、鉄の重厚な質感の中に梅の繊細な美しさを宿しています。

一年中枯れることのない鉄の花として、季節を問わず室内を彩ります。

盆栽 - 松：3,300円（税込）／幅175×奥行160×高さ160mm／288g盆栽 - 梅：3,300円（税込）／幅160×奥行140×高さ170mm／264g素材：高耐食溶融メッキ鋼板

ヒグマ・蝦夷鹿（エゾシカ）

ヒグマは鉄の重厚感でその力強さと愛らしさを同時に再現した置き物で、北海道らしい存在感を室内に持ち込めます。

エゾシカは、鉄のシートを折り曲げるだけで立体的な姿が現れる「鉄の折り紙」とも呼べるユニークな構造を採用しています。

ヒグマ：3,300円（税込）／幅145×奥行600×高さ80mm／110g蝦夷鹿（エゾシカ）：3,300円（税込）／幅175×奥行160×高さ160mm／288g素材：高耐食溶融メッキ鋼板

ミニグルグル・メタル団扇・マグネット #01

「ミニグルグル」は人気アウトドアアイテム「GURU GURU FIRE M」の3分の1サイズで、カチャカチャと立体パズルを組み立てる感覚で完成します。

「メタル団扇」は全アルミ製の小型うちわで、自分で組み立てることで唯一無二の「相棒」感が増す設計です。

「マグネット #01」は北海道モチーフをデフォルメしたアルミ製マグネットセットで、パーツをくっつけるだけで手軽に仕上がります。

ミニグルグル：5,500円（税込）／幅175×奥行160×高さ160mm／310gメタル団扇：4,400円（税込）／幅305×幅90×厚さ14mm／85g／アルミ製マグネット #01：3,300円（税込）／直径50×厚さ4mm（1個）／16g（1個）／アルミ・ネオジウム磁石

「北のメタル」シリーズは、組み立て・飾る・育てるという3つの体験を一つの金属創作品に凝縮しています。

丁寧な手作業仕上げで完成度が高く、贈り物としても映える品揃えとなっています。

北海道の板金製造技術を背景に、日常とアウトドアの両方に溶け込むプロダクトを展開しています。

「北のメタル」シリーズは、組み立てる工程から飾る喜びまで、金属ならではの体験が楽しめます。

鉄やアルミの経年変化を「育てる」感覚で長く付き合えるインテリアが、3,300円から揃っています。

北海道モチーフを凝縮した全7アイテムは、暮らしの中に独自の存在感をもたらします。

TRIPATH PRODUCTS「北のメタル」シリーズの紹介でした。

よくある質問

Q. 「北のメタル」シリーズはどこで購入できますか？

A. TRIPATH PRODUCTSの公式ECサイト限定での販売となります。店舗での取り扱いはありません。

Q. 組み立ては難しいですか？

A. 製品によって異なりますが、マグネット #01はパーツ同士をくっつけるだけで完成し、ミニグルグルも立体パズルを組み立てる感覚で楽しめます。エゾシカは折り曲げと差し込みで完成する設計で、ガイド線も入っています。

Q. 素材はどのようなものですか？

A. 鉄製品は高耐食溶融メッキ鋼板を使用し、メタル団扇とマグネット #01はアルミ素材を採用しています。使うほどに風合いが増す素材の経年変化も楽しめます。

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