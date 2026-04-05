犬がハイテンションすぎるときに起こり得るリスク

1.思わぬ大怪我を負ってしまうことがある

犬がハイテンションすぎるとき、思わぬ大怪我を負ってしまうことがあります。

床がフローリングであれば、確実に滑ってしまいます。滑り止めのマットを敷いている場合でも、犬がハイテンションすぎると、走るなどしてズレてしまうことがあります。

滑って転倒すると、脱臼や骨折などの大怪我を負ってしまうリスクがあります。また、家具の角に体や頭を強く打ち、出血が止まらなくなってしまう恐れもあります。

まさかこんなことになるなんて…と、思わぬ愛犬の大怪我によって、動物病院に駆け込む飼い主も決して少なくはありません。

2.他人や他犬に怪我を負わせてしまうことがある

犬がハイテンションすぎるとき、他人や他犬に怪我を負わせてしまうことがあります。

他人や他犬に攻撃しようとしたわけではないかもしれませんが、ハイテンションになった愛犬が飛びついたとき、転倒するなどした相手が怪我を負ってしまうことがあります。

とくに幼い子供や高齢者は転倒に繋がりやすいでしょう。また、犬同士であれば、体格差があるもの同士での怪我に繋がりやすいでしょう。

3. 咬みつき事故が起きてしまうことがある

犬がハイテンションすぎるとき、咬みつき事故が起きてしまうことがあります。

咬みつく相手は他人や他犬ばかりでなく、飼い主である場合もあります。攻撃しようとしたわけではなく、ハイテンションになりすぎてしまったことで、思わず強く噛んでしまったのです。

ただ遊ぼうと思っただけなのに…ということがよくあります。興奮のあまり、噛む力加減を誤ってしまったのです。

甘噛みへのしつけもできており、普段は噛むことのない犬であっても、ハイテンションすぎるとき、咬みつき事故を起こしてしまう恐れがあるのです。

4.チアノーゼが起きてしまうことがある

犬がハイテンションすぎるとき、チアノーゼが起きてしまうことがあります。

チアノーゼとは強い興奮状態が起きてしまったことにより、舌や唇、足先などの抹消の血管が収縮し、血行不良が起こることです。分かりやすい症状では、犬の舌が青紫色に変色することがあります。また、興奮によってのどや気管が狭くなると呼吸がうまくできず、酸欠になり失神してしまう犬もいます。

チアノーゼは酸欠の目安であり、犬の命にも関わる恐れがあるため、すぐに落ち着かせる必要があります。

また、心疾患のある犬の場合では、うまく酸素を取り込むことができず、失神するだけでなく、心停止してしまう恐れもあります。呼吸が少しでも荒くなったら、すぐに落ち着かせましょう。

犬がハイテンションすぎるときに落ち着かせるコツ

まずは、飼い主が冷静になりましょう。堂々とした態度で「おすわり」「待て」「伏せ」などの指示を出しましょう。

体を押さえつけようとしたり、大声で叱ったりすると、犬に刺激を与えてしまい、より興奮させてしまうことがありますのでやめましょう。

なかなか興奮が収まらないときは、犬を静かな環境に移動させましょう。

まとめ

犬がハイテンションすぎるときに起こり得るリスクを4つ解説しました。

思わぬ大怪我を負ってしまうことがある 他人や他犬に怪我を負わせてしまうことがある 咬みつき事故が起きてしまうことがある チアノーゼが起きてしまうことがある

嬉しさや楽しさ、喜びから犬がハイテンションになってしまうことがあります。そんな愛犬の姿を見て、飼い主も嬉しくなってしまうのではないでしょうか。

しかし、犬のハイテンションは、思わぬトラブルが起こることがあります。冷静に、堂々とした態度を示し、犬を落ち着かせるための対応をしましょう。

まずは飼い主の気持ちが落ち着いていることが大切なので、あまり不安にならず、焦ることなく、深呼吸をしてから行動しましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)