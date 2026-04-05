ヘラヘラ三銃士、浴衣姿で雰囲気一変の華麗ランウェイ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】3人組人気YouTuber、浴衣姿で雰囲気一変
まりな、ありしゃん、さおりんが3人揃ってランウェイに登場。シックな花柄の浴衣に身を包み、普段とは異なる雰囲気を見せた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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◆ヘラヘラ三銃士、浴衣姿披露
まりな、ありしゃん、さおりんが3人揃ってランウェイに登場。シックな花柄の浴衣に身を包み、普段とは異なる雰囲気を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務める。（modelpress編集部）
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