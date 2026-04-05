log youが、新曲「桜色オーバーレイ」と「LET'S GO TO THE TOP」を本日4月5日に同時配信リリースした。

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「桜色オーバーレイ」は、新たな始まりと出会いの季節に贈る応援ソング。早口でエネルギッシュなボーカルや甘く可愛いセリフ、メンバー同士の掛け合いなど、多彩な展開が目まぐるしく繰り広げられ、未来への期待に胸を膨らませるポジティブな歌詞を春らしい軽快なサウンドに乗せて届けている。

カップリング曲「LET'S GO TO THE TOP」は、迷いや不安も力に変えていく強い想いを込めた、夢や目標に向かって走り続ける人へのメッセージソング。どちらの楽曲も、ポジティブなエネルギーに満ち、新しい季節に一歩踏み出したくなるような、心躍る2曲に仕上がっている。

なおlog youは、6月10日に東京 Spotify O-EASTにて初のワンマンライブ『log you 1stワンマンライブ～call you log～』を開催。現在、チケットが発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）