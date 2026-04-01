7年ぶりの新作

俳優の小林薫（74）が主演を務める人気ドラマ「深夜食堂」の新シリーズが、今秋にMBS・TBS系の深夜帯の「ドラマイズム」枠で放送されることが先ごろ発表された。ドラマの原作は全世界でシリーズ累計発行部数900万部を突破した、安倍夜郎氏の同名コミック（小学館刊）。日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる。

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舞台になるのは、人々が「深夜食堂」と呼ぶ、東京・新宿ゴールデン街のような横丁の片隅にある小さな“めしや”。営業時間は深夜0時から朝7時ごろまでで、基本のメニューは豚汁定食に、ビールと焼酎、酒だけ。しかし、小林演じる本名・経歴不明の店のマスターは、注文があれば、できるものなら何でも作る。様々な事情を抱えた客が店を訪れ、お腹だけでなく心も満たしていく。

待望の新作（公式Xより）

シリーズ第1作は2009年10月から12月にかけて、MBSでは土曜、TBSでは木曜の深夜帯に放送された。

「小林さんが演じるマスターはドラマオリジナル設定で飄々とした人柄。左顔面にワケありの傷跡があります。服装はドラマ用に仕立てられた作務衣に前掛け姿。注文を受ける際は常に『あいよ』と返事をし、手際よく料理を作り始めます。自分から話し掛けることはめったになく、基本的に客の話に耳を傾けるのです。そのスタイルは一貫して変わらず、ちょうど寝る前の時間帯の放送ということもあり、見ながらでも見終わってからでも気分よく寝落ちできる作品でした」（放送担当記者）

店の常連は「お茶漬けシスターズ」と呼ばれるOL3人組、フリーのカメラマン、老舗のゲイバーを経営するママ、ストリッパー、地回りのヤクザら、ひとクセもふたクセもある客ばかり。

そこに毎回、売れない演歌歌手、カリスマセクシー男優、著名な料理評論家、プロボクサー、新聞奨学生、往年のアイドルなどワケありの客が訪れる。しかし、いずれの客もマスターの料理に心を打たれていく。

「常連客にはオダギリジョーさん（50）、宇野祥平さん（48）、安藤玉恵さん（49）、松重豊さん（63）。そしてゲストは田畑智子さん（45）、田口トモロヲさん（68）、風間トオルさん（63）、岩松了さん（74）、音尾琢真さん（50）、でんでんさん（76）ら、いずれも演技派ぞろい。ブレーク前の田中圭さん（41）も出演していました。マスターが客のリクエストに応えて作る料理は、赤ウインナー炒めと卵焼き、猫まんま、バターライス、ソース焼きそば、お茶漬けなど、どこの家庭でも作れるようなものばかり。それでいて、注文した客にとっては“思い出の逸品”なのです」（同前）

地上波では11年に「深夜食堂2」、14年に「深夜食堂3」が放送され、15年には初の劇場版「深夜食堂」が公開された。

「当初はヒットの見込みが立たず、資金調達に苦労したようで、完成までに6年を要しました。製作委員会には、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアを長年支援してきた木下グループも名を連ねていました。結果として、わずか80館の小規模公開にもかかわらず、興行収入2.5億円というヒット作となりました」（映画業界関係者）

そして16年11月には劇場版第2弾「深夜食堂2」が公開された。

なぜ世界でウケたのか？

一方、国内で動画配信サービスをスタートさせたばかりで、オリジナル作品製作をほとんど手がけていなかったNetflix（ネトフリ）が、16年10月に「深夜食堂｜Tokyo Stories｜」、19年10月に「深夜食堂｜Tokyo Stories Season2｜」をそれぞれ世界190カ国で配信。これにより、作品は一気に海外へと広がっていった。

「海賊版がアジア各国を中心に出回り、さらに人気が上昇しました。その結果、12年と14年には韓国でミュージカル化され、中国では18年と19年に舞台版が上演。さらに台湾でも12年と13年に演劇化されています。劇場版も台湾、韓国、香港で公開されヒットを記録し、第2弾は17年に中国でも公開されただけでなく、19年には中国版映画が製作されるまでになりました」（同前）

近年のネトフリ作品では、1975年の高倉健さん主演作をリブートした「新幹線大爆破」（25年）や、直木賞作家・今村翔吾さん（41）の小説を映像化した時代劇アクション大作「イクサガミ」など、潤沢な予算を投じた派手な作品が相次いでいる。そのようなスケール感の大きい作品が並ぶ中で、「深夜食堂」のような静かな会話劇が長く支持され続けている点は注目に値するといえるだろう。

「シリーズ1作の放送後に中国へ出張した際、現地の取引先の社員が『深夜食堂』の大ファンで、『自分もあの店に行って好きな料理を作ってもらいたい』と語っていました。余計な干渉をしないマスターの距離感も魅力のようです。国は違っても、人は誰しも“心のすきま”を埋めてくれる存在を求めている。さらに、食というテーマは文化差がありながらも極めて普遍的で、どの国にも『懐かしい味』『思い出の料理』があるため、物語の核が理解されやすい。だからこそ各国でリメイクする際も、その土地の料理に置き換えることができるのです」（テレビ局関係者）

7年ぶりのシリーズ復活だが、人気も国際的なだけに、展開が楽しみだ。

デイリー新潮編集部