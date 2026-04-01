NiziU、EPタイトル曲「Too Bad」MV公開！モチーフはアメリカの有名なフレーズ

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NiziUの約1年9ヵ月ぶりにとなる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、4月1日にリリース。併せて、タイトルトラック「Too Bad」のMVが公開された。

■総勢12人のダンサーを交えた壮大なダンスシーンに注目

「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。先日ファイナルを迎えたツアー『NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”』でも披露され、抜群のパフォーマンス力とその存在感を見せつけながら、“これまでのNiziUとも一線を画すスタイリッシュでアグレッシブかつ聴けば聴くほど癖になる”と評判だった。

4月1日0時には、アメリカの有名なフレーズ「Good girls go to heaven, bad girls go everywhere（いい子は天国に行ける、悪い子ならどこへでも行ける）」をモチーフに、望むもののためならどこへでも進んでいく彼女たちの姿をウィットに富んだ演出で描いたMVも公開。総勢12人の多国籍なダンサーを交えた壮大なダンスシーンや、6年目を迎え表現力や輝きが増し続ける彼女たちの魅力が満載の映像は、ひと目観ただけで楽曲の虜になるに間違いない。

さらにEPには、3月13日に先行配信を開始し、Spotify Japan急上昇チャート1位を記録するなど、2000年代リバイバルの流れのなかでSNSでも大きな話題を呼んでいる西野カナのカバー曲「Dear…」、また2025年12月の5周年記念生配信でサプライズ発表され話題を集めた、メンバー自らが歌詞を書き下ろしたWithU（NiziUのファンダムネーム）へ向けたファンソング「Light it Up」が収録されている。

■リリース情報

2026.03.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Dear…」

2026.04.01 ON SALE

EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』

■関連リンク

NiziU OFFICIAL SITE

https://niziu.com/

■【画像】NiziU EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』ジャケット写真