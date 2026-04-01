表情豊かすぎるゴールデンレトリバーさんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で253万3000回再生を突破し、「めちゃくちゃ可愛すぎる」「ブチギレた範馬勇次郎で草」「もののけ姫のモロｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ブラッシングが苦手な大型犬→まるでアニメのような『衝撃のムキ顔』】

ブラッシングが苦手なわんこ

Instagramアカウント「294tagram」の投稿主さんは、愛犬『つくし』ちゃんの暮らしを紹介しています。つくしちゃんは、ゴールデンレトリバーの女の子。とっても表情豊かなわんこなのだそうです。

この日、つくしちゃんは、ママにブラッシングをしてもらっていたそう。優しくおでこにブラシを当てる投稿主さん。しかし、次の瞬間…。

つくしちゃんは、顔がしわくちゃになるほどの「ムキ顔」に！実は、つくしちゃんはブラッシングが嫌いなのだそう。ブラッシングをしようとすると、殊更に嫌そうな表情をするのだといいます。鼻の上に刻まれた見事な皺に、思わず笑ってしまうほど…。

衝撃のムキ顔に爆笑！？

ママがブラッシングをする間、表情を緩ませることなくムキ顔をキープしていたというつくしちゃん。もともと表情豊かなものの、苦手なことをされたときは本当に嫌そうな顔になるといいます。目をギロリと細め、ママを睨みつけていたとか。

衝撃的な表情に、コメント欄は「ブチギレた範馬勇次郎」「もののけ姫のモロ」「チョコマーブルパン」「沖縄のシーサー」などと比喩する人が続出。ストレートな気持ちを表現できるほど、ママのことが大好きなつくしちゃんなのでした♪

この投稿には、「爆笑してしまいました」「今日もいいお顔してる～！」「顔に絵を描いたようなしわくちゃですねw」など、多くのコメントが寄せられています。

まったく違う一面も♡

衝撃のムキ顔が話題となったつくしちゃんですが、遊んでいるときはとっても可愛い顔をするそうです。実は、もともとタレ目気味だというつくしちゃん。上目遣いの表情が、優し気で愛らしいのだといいます。

ママが手で持ったボールを動かしてみせると、目をまんまるにして興味を示すつくしちゃん。投げる瞬間にちょっぴりムキ顔をチラつかせるものの、終始穏やかな顔で遊びを楽しんでいたつくしちゃんなのでした♡

Instagramアカウント「294tagram」には、他にもつくしちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「294tagram」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。