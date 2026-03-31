年間15万件超の相談実績を持つSNSがNPO法人化しAI相談機能を搭載！悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』

記事ポイント 悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』が2026年3月26日にリニューアルChatGPTを活用した『いぇるコメントAI』とボランティア相談員『いぇるカウンセラー』が対応匿名投稿・グループチャット・1対1相談を備えたSNSカウンセリングコミュニティ 悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』が2026年3月26日にリニューアルChatGPTを活用した『いぇるコメントAI』とボランティア相談員『いぇるカウンセラー』が対応匿名投稿・グループチャット・1対1相談を備えたSNSカウンセリングコミュニティ

いぇるが運営する悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』が、2026年3月26日にリニューアルしました。

AIやカウンセラーによる相談機能を備えた匿名SNSカウンセリングコミュニティとして、孤独・孤立対策に取り組んでいます。

年間利用者数3万人以上、相談件数15万件以上の実績を持つサービスです。

いぇる「悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』」

サービス名：悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』運営：特定非営利活動法人いぇる所在地：静岡県浜松市中央区馬郡町2065-1代表者：松下 幸平リニューアル日：2026年3月26日（木）対応：iOS／Android／ウェブ

悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』は、匿名で悩みや愚痴を投稿できるSNSカウンセリングコミュニティです。

従来サービス『きいて』の基盤をもとに、孤独・孤立といった社会課題への対応を明確にするため、運営主体をへ移行しています。

内閣府が孤独・孤立対策を重要な政策課題として位置付けるなか、相談支援体制の整備や相談チャネルの多様化に対応したサービスです。

サービス名称には、「憂い（urei）」を反転させ、「言える・癒える（ieru）」社会の実現を目指す意図が込められています。

AIとカウンセラーによる相談機能

『いぇる』では、ChatGPTを利用した『いぇるコメントAI』が相談に対応します。

AIとの無料チャット機能により、気軽に悩みを相談できる環境が整っています。

さらに、ボランティア相談員による『いぇるカウンセラー』が、1対1のチャット相談にも対応しています。

匿名SNSとしての特徴

掲示板形式で悩みや愚痴を投稿し、他の利用者からの返信を受け取れる仕組みです。

同じ悩みを抱えた利用者の検索機能や、共通テーマごとにやり取りできるグループチャット機能も提供されています。

投稿の共有と個別相談の双方を備えた構造により、利用者同士の存在を感じられる環境と、継続的な個別相談の場が併存しています。

がこのような構造でサービスを運営している例は少なく、相談のしやすさを重視した設計が特徴です。

匿名で悩みや愚痴を投稿できるため、対面では話しにくい内容も気軽に打ち明けられます。

AIによる即時対応とカウンセラーによる丁寧な相談が、利用者の不安解消をサポートしています。

悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』は、孤独や孤立を感じる人に寄り添う匿名SNSカウンセリングコミュニティです。

悩み相談・愚痴アプリ『いぇる』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『いぇる』はどのような相談方法がありますか？

A. ChatGPTを活用した『いぇるコメントAI』との無料チャット、ボランティア相談員『いぇるカウンセラー』による1対1のチャット相談、掲示板形式での投稿と返信、グループチャットでのやり取りが利用できます。

Q. 『いぇる』は無料で利用できますか？

A. AIとの無料チャット機能が提供されています。iOS・Android・ウェブから利用できます。

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