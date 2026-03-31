おさき＆今井暖大、シミラールックで姉弟ランウェイ 仲良くオソロポーズも【超十代2026】
【モデルプレス＝2026/03/31】クリエイターのおさきと、弟でABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大が3月31日、国立代々木競技場第一体育館にて開催された「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（以下「超十代2026」）に出演した。
【写真】美人クリエイター、イケメン弟とシミラールック披露
おさきと暖大は、色違いのミッキーマウスの柄が入ったシャツに黒のパンツを合わせたシミラールックでランウェイに登場。トップでは暖大がおさきの肩に手を置き、仲良くクマ耳のポーズを見せて観客を沸かせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「卒業編2026」で時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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◆おさき＆今井暖大、仲良し姉弟ランウェイ
おさきと暖大は、色違いのミッキーマウスの柄が入ったシャツに黒のパンツを合わせたシミラールックでランウェイに登場。トップでは暖大がおさきの肩に手を置き、仲良くクマ耳のポーズを見せて観客を沸かせた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「卒業編2026」で時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
◆「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026」
十代の「やってみたい！」「見てみたい！」「触れてみたい！」を実現させる同イベント。11年目を迎える今回は、STARGLOW、OWV、NMB48といった次世代アーティストが集結。ABEMAの恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。ハロン編」での共演が話題を呼んだ⻑浜広奈（おひな様）＆MON7AやAKB48でセンターを務める伊藤百花ら、十代に人気の出演者が勢揃い。MCは同イベントお馴染みの大倉士門、山之内すずに加え、石川翔鈴、ペルピンズ、ひかりんちょの6人が務める。（modelpress編集部）
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