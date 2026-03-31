USJのエクスプレスパスは買うべきか？待ち時間の価値をお金に換算して検証する

USJのエクスプレスパスは時間の価値で判断するのが合理的

USJのエクスプレスパスは「待ち時間をどれだけ価値ある時間に変えられるか」で判断するのが合理的です。なぜなら、パスの本質は時間短縮であり、その時間に金銭的な価値を見出せるかが重要であるためです。

単純に高いか安いかで判断するのではなく、節約できる時間を時給換算することで、客観的な判断ができるでしょう。ここでは、具体的な待ち時間短縮と金額を比較しながら検証を行います。



エクスプレスパスの料金と短縮できる待ち時間の目安

エクスプレスパスの価格は、アトラクションの種類や数によって変動します。最も安いパスで9800円、最も高いパスで2万1800円です。内容もシーズンによって変わります。短縮できる待ち時間は、1アトラクションあたり約60分～120分程度が目安です。

例えば、通常待ち時間が60分の場合、エクスプレスパスを使うと10分程度に短縮できるといわれています。人気アトラクションを複数利用する場合、合計で3時間～6時間程度の待ち時間短縮が期待できるでしょう。このように、費用だけでなく「どれだけ時間を節約できるか」を把握することが、購入の判断材料として重要です。



待ち時間を時給換算した場合の価値

待ち時間を時給換算すると、エクスプレスパスの価値を可視化できるためおすすめです。例えば、3時間の待ち時間を短縮できた場合、時給1000円であれば3000円相当、時給2000円であれば6000円相当の価値に相当します。

さらに、5時間短縮できた場合は5000円～1万円相当となり、パスの価格に近づくケースも少なくありません。以下は、待ち時間短縮と金銭価値の目安です。

表1 【待ち時間短縮の価値（時給換算）】

短縮時間 時給1000円の場合 時給2000円の場合 3時間 約3000円 約6000円 5時間 約5000円 約1万円 6時間 約6000円 約1万2000円

想定条件に基づき筆者作成

このように、時給が高いほどエクスプレスパスの価値も高くなりやすいといえるでしょう。待ち時間を短縮したい人はもちろん、他にやりたいことがある場合や、たくさんアトラクションを回りたい人にもおすすめの手段です。



エクスプレスパスは状況によって費用以上の価値に変わる

エクスプレスパスは、混雑日や限られた時間で来園する場合に費用以上の価値に変わる可能性があります。なぜなら、時間の制約があるほど、短縮できる時間の価値が高くなるためです。一方で、空いている日や時間に余裕がある場合は、必ずしも必要とは限りません。

ここでは、エクスプレスパスの必要性について解説します。



エクスプレスパスを買うべき人・買わなくてもよい人の判断基準

エクスプレスパスを購入すべきかは「時間の優先度」で決まります。例えば、旅行日数が限られている場合や、人気アトラクションを確実に楽しみたい場合は、エクスプレスパスのメリットを大きく感じられます。

また、夏場など、野外で待っている時間が辛く感じる場合や、小さなお子さんを連れている場合は、エクスプレスパスを使うことで、疲労感の軽減にもつながるでしょう。

一方で、平日など比較的空いている日に訪れる場合や、待ち時間自体を楽しめる人は、無理に購入する必要はありません。このように、自分のスケジュールや目的に応じて選択を行うことが重要です。



時間の価値を基準にして購入するか判断しよう

USJのエクスプレスパスは、時間の価値を基準に判断することが大切です。待ち時間を時給換算すると、数千円から1万円以上の価値になるケースもあります。そのため、状況によっては費用以上の価値を見出せるケースも少なくありません。

特に混雑日や短時間で効率良く回りたい場合には、有効な選択肢となるでしょう。一方で、時間に余裕がある場合は必須ではありません。自分にとって本当に必要かどうかを考えながら費用と時間のバランスをみて、自分にとって最適な選択をしましょう。



出典

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式サイト

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン エクスプレス・パス

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー