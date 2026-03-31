この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケルが「【リブート】最終回ドラマ考察 麻友から綾香へのお金の流れ？謎・伏線を全部解決！ 結末予想 伊藤英明 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」を公開した。動画では、TBS日曜劇場『リブート』の最終回で多くの視聴者が抱いた謎や伏線について、独自の視点から詳細な考察を展開している。



動画の序盤では、儀堂麻友（黒木メイサ）から幸後綾香（与田祐希）の元へ渡った5200万円の出所について言及。トケル氏は、幸後一香（戸田恵梨香）の死によって合六亘（北村有起哉）から支払われた1億5000万円に加えて、儀堂歩（鈴木亮平）が隠し持っていた5000万円の存在を早瀬夏海（山口紗弥加）が把握していたと推測。「夏海はそれを知っていたので、無理を承知で弁護士経由で麻友へ5000万円を寄付してほしいと依頼した」と解説し、不足分は夏海自身の貯金で補ったのではないかと論じている。



続いて、冬橋航（永瀬廉）が顔を変えてリブートした理由について考察。そのままでは合六と共に逮捕され、殺人罪などで極刑を免れないため、「逃れるためにリブートした」と指摘している。リブート後の名前である「マチムラ」については、亡くなったマチ（上野鈴華）にちなんだものではないかという見解を示した。



また、早瀬陸（松山ケンイチ／鈴木亮平）と夏海が元の顔に戻らなかった背景には、手術費用に加えて、すでに現在の顔が「自分」として定着している心理的要因があると分析。「見た目ではないところでつながることができている」と、顔が変わっても人間性を理解している家族の存在が最大の理由だと語った。



動画の終盤では、視聴者から寄せられた多様なコメントを紹介し、登場人物たちの結末についてさらに議論を深めている。緻密に張り巡らされた伏線を一つひとつ紐解く解説は、ドラマの余韻をより一層味わい深いものにする内容となっている。