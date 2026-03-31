櫻坂46の勝又春（22）が31日、公式ブログを更新。京都大学を卒業したことを報告した。

勝又は「4年間」と題したブログで「私からも一つご報告があります。この3月に大学を卒業しました!!やったーーー」と伝えた。

「改めてこれまでを振り返ってみると、想像以上に濃い4年間でした。特に後半の2年間。櫻坂46のオーディションを受けた3年生。まさか受かるとは思っていなかったので就職活動と並行していた時期もありましたが、櫻坂46になりたいという思いは増すばかりで、一般企業の面接を前日に控えながらも、もし櫻坂46に受かったらどんなキャッチコピーをつけようか、夜な夜な考えた日もありました」と回想。

学業と仕事の両立についても「無事に合格し、櫻坂46四期生として活動が始まった4年生。複数年間、アイドル活動と学生生活を両立されていた方々と比べたら、私は4年生の1年間だけなので、頭が下がる思いです。それでも、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが私は不器用な人間なので、アイドル1年目で初めてのことが多い中、長期的かつ計画的に1つの問いに向き合う卒業論文との両立には苦戦しました」と記していた。

卒業式にも出席したそうで「さて、明日からは、櫻坂46一 本！文章だけでは伝えきれない感謝の思いを、これから一つひとつ、さまざまな形でお返ししていきたいです」と決意をつづった。

2004年1月24日生まれ、京都府出身の勝又は、2025年4月にオーディションに合格し、櫻坂46の四期生として加入。今年1月京都大学に通う現役大学生であることを公表した。