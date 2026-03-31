【最終結果発表】全世界"ガンダム"総選挙2025

ガンダムシリーズ公式サイト「GUNDAM Official Website」のオープンを記念して、2025年10月10日から12月25日まで投票を受け付けていた「全世界“ガンダム”総選挙 2025」の最終結果を発表。ガンダムチャンネルにて最終結果発表ムービーが公開された。

全世界・10言語からの最終有効投票数は133万票を超え、その中から全世界ランキングのTOP、および各言語ランキングのTOPに輝いたガンダムたちの新規描き下ろしイラスト全7点も公開された。

全世界と日本語、繁体字(香港)では「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」よりνガンダムが第1位を獲得。英語と繁体字(台湾)では「新機動戦記ガンダム W Endless Waltz」よりウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)、簡体字、韓国語では「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」よりマイティーストライクフリーダムガンダム、タイ語では「機動戦士ガンダム SEED」よりストライクルージュ。

νガンダム

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

ウイングガンダムゼロ(Endless Waltz)

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マイティーストライクフリーダムガンダム

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ストライクルージュ

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フランス語では「機動戦士ガンダム 水星の魔女」よりガンダム・エアリアル、イタリア語では「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」よりガンダム・バルバトスルプスレクス、スペイン語では「機動戦士ガンダム F91」よりガンダム F91がそれぞれ第1位を獲得している。

ガンダム・エアリアル

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ガンダム・バルバトスルプスレクス

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ガンダム F91

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ランキングの全貌は、ガンダム公式 YouTube チャンネル「ガンダムチャンネル」にて公開中の「最終結果発表ムービー」、または「全世界“ガンダム”総選挙 2025」特設サイトで確認できる。

さらに特別賞として全4機のガンダムを発表。RX-78-2 ガンダムにちなんで、全世界ランキング第78位に輝いたシャイニングガンダム(『機動武闘伝 G ガンダム』より)には「RX-78賞」。

シャイニングガンダム

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現在、劇場公開中の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の舞台となっている宇宙世紀0105年にちなんで、全世界ランキング第105位に輝いたガンダム AGE-2 ダークハウンド(『機動戦士ガンダム AGE』より)には「マフティー賞」。

ガンダム AGE-2 ダークハウンド

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まもなくガンダムシリーズが47周年となることを記念し、全世界ランキング第47位に輝いた陸戦型ガンダム(『機動戦士ガンダム 第 08MS 小隊』より)には「ガンダム47周年賞」。

陸戦型ガンダム

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そして、「多くのファンから期待を寄せられていた」とするネオオランダ代表のモビルファイターで、全世界ランキング第25位に輝いたネーデルガンダム(『機動武闘伝 G ガンダム』より)には「ネオオランダ賞」を、それぞれ授与した。

ネーデルガンダム

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