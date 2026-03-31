「なぜオカモトの獲得に動かなかったんだ？」他球団ファンもうらやむ“逸材”2戦連発、攻守に好プレーの岡本和真に高まる評価「ほぼすべてのチームがこういう選手を必要としている」

岡本は守備でも好プレーを見せている(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真が攻守に存在感を示し始めた。

現地3月30日に本拠地で行われたロッキーズ戦に「7番・三塁」でスタメン出場。9回の第4打席で2戦連続となる2号ソロを放った。

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9回一死で打席に立った岡本は3番手のチェース・ドーランダーが投じた初球の159.6キロの直球を振りぬき、打球はセンターフェンスの上部に当たり、ボールがはね返った。

足を飛ばし三塁まで到達した岡本だったが、リプレー検証の結果、フェンスオーバーと判定され、本塁打となった。

この試合は巨人時代の同僚、菅野智之との初対決。2回の第1打席では空振りに倒れ、5回の第2打席は四球を選んでいた。

前日の試合は右中間深くに飛び込む圧巻のメジャー初アーチ。メジャー2発目となる本塁打は日米通算250号の節目の一発ともなった。

また岡本の強みは守備にもある。7回一死の場面、三塁線への強烈なゴロを飛び込んでキャッチ、すぐさま一塁へワンバウンド送球した。このプレーには本拠地ファンも大歓声、ジョン・シュナイダー監督も絶賛した。