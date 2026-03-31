久保の去就についてスペイン紙が分析した。(C)Getty Images

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　レアル・ソシエダでプレーするMF久保建英の去就について、スペイン紙『アス』が分析した。

　久保は今年１月のバルセロナ戦以降、負傷で戦線を離脱中。同メディアによると、復帰目標として４月18日のコパ・デル・レイ決勝（対アトレティコ・マドリー）を見据えており、それ以前にリーグ戦のレバンテ戦かアラベス戦での出場を目ざしている。

　去就を巡っては、プレミアリーグやイタリア、ブンデスリーガのクラブが関心を寄せており、直近ではトッテナムが6000万ユーロの移籍金条項に興味を示したと報じられている。なお、レアル・マドリーが売却益の50パーセントを受け取る権利を保持している。

　久保は自身の将来について以前、インタビューで「今夏はワールドカップがある。コパとリーグが終わったら、少しずつそちらに集中していく。４年に１度の大会で、とてもワクワクしている」と語り、クラブの去就判断を大会後に先送りする意向を示していたという。
 
　また、チャンピオンズリーグやヨーロッパリーグへの参戦は久保が強くこだわるテーマでもある。昨年11月の会見では「週２試合のペースに早く戻ってほしい。ソファでサッカーを見るのは少し退屈だ」と率直に語っていた。

『アス』は、「今は契約があり、レアル・ソシエダに留まりチームが向上するのが私の考えですが、監督と同じように、何が起こるかわかりません」との久保のコメントを紹介したうえで、「これは彼が扉を開いているように聞こえる」と見解を示した。

　記事では、「この日本人選手をレアル・ソシエダの主力選手として留まらせる最大の鍵は、ペッレグリーノ・マタラッツォ監督体制の継続とヨーロッパ大会出場権の獲得だろう」と締めくくっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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