NiziU（ニジュー）のRIKU（リク）とMIIHI（ミイヒ）が、Instagramを更新。東京ディズニーリゾートを楽しむプライベートショットをそれぞれ公開した。

【写真】NiziUリクがディズニーシーを満喫①② NiziUミイヒはディズニーランドでミニーちゃんと並ぶ①②

■NiziUリクがファンタジースプリングスに降臨！

リクは2つの投稿に分けて、ディズニーシーに降り立った姿をアップ。ショートパンツにグレーのタイツを履いたモノトーンコーデで、金髪ボブヘアに『ピーター・パン』に登場するロストキッズのモコモコ帽子を可愛らしく被った。キャプションでは「アナ雪乗れて幸せ」と記し、夕焼けに染まるファンタジースプリングスに変装せずに佇む姿や、チュロスを手にしたショットなどを公開している。

もう1つの投稿では「夢の国また行きたい」と綴りつつ、レストランでポテトを味わう姿や、美肌が際立つアップショットを披露した。

■NiziUミイヒはディズニーランドでマリーちゃんに変身

またミイヒは、ディズニーランドを訪れた様子を投稿。マリーの猫耳を装着し、シンデレラ城前でポーズを取る姿や、ミニーマウスと並んだ2ショット、チキンを味わう姿などを公開している。

ふたりの堂々としたパークでの姿に「絶対オーラでバレるよ」「可愛すぎるって～」「顔小さすぎて絶対バレる」「いつか遭遇したいよー！」「シーにくーちゃんいるのやばすぎ！」「ミイヒとミニーちゃんの2ショすごい写真」「普通にいる…！」「ディズニーで会える世界線やばすぎ」「ディズニーにこんな美女いたら普通気づくけど！」「透明感ヤバすぎ」など、大きな反響が起こっている。

■動画：NiziUリクが「パルクールやってみた」様子をマヤが撮影