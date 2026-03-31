タレント岡田結実（25）が31日、都内で行われた「あっぷアリーナ！」ローンチ発表会に出席した。

今年2月に第1子出産を発表。現在は子育てをしながら仕事をする日々を送っている。最近心が動いたことを問われると「子どもがまだ全然しゃべれる月齢じゃないのに、最近は頭をぶつけたときとかおもちゃが当たったときとかに泣いちゃって、その時に『ママ』って言っている気がする」と明かし、「ママって言ってくれて言う気がして、それだけで泣けてくる」と語った。

最初にしゃべる言葉は「ママ」であってほしいといい、「夫と争奪戦しています。家に帰ると『ママだよ』『パパだよ』って言い合っている。下の名前でも呼んでほしいので『ゆいだよ』って言っています」と満面の笑みで話した。

仕事復帰も果たしたものの、「小さいころから芸能の仕事をしてきて、今までは現場で一番年下だった。けど、現場にいる方に声をかけると、Z世代よりも下のα世代の子が増えてきた」と、若手タレントの域から抜け出してきていることを実感。「年下の子とお仕事をするのは楽しいけど、JKブランドも使えないしZ世代ブランドも使えない。若い代表は難しくなってきて、どうやって芸能界で生きていこう…と焦っている。大人の岡田を出していかないと」と、大人なタレントを目指すと語った。