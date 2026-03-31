トヨタ新「カローラ」の“激変”に反響殺到！「歴代で一番スポーティ！」との声も！

自動車業界では、各メーカーの次世代モデルへの移行が着々と進んでいます。

そのなかでも日本のユーザーから最も熱い視線が注がれているのが、トヨタを代表するグローバルスタンダードカーであり、来年2026年に生誕60周年を迎える「カローラ」の次期型モデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）

現行型のデビューから着実に熟成を重ねてきたカローラですが、いよいよフルモデルチェンジの足音が近づいてきました。

そのヒントとなるのが、トヨタが2025年に世界に向けて発表した「カローラコンセプト」です。

このコンセプトモデルから、次期カローラがどのようなクルマへと進化を遂げるのかを紐解いてみましょう。

2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初公開されたカローラコンセプトは、これまでのカローラのイメージをさらにスポーティかつ洗練された方向へと引き上げる斬新なスタイリングで大きな話題を呼びました。

フロントマスクには、近年のプリウスやクラウンなどトヨタ車に共通する「ハンマーヘッド」デザインが採用され、シャープなLEDヘッドライトと相まって、ワイドで低重心な構えを力強く強調しています。

サイドビューは空力性能を意識した滑らかなルーフラインを描き、セダンはもちろん、ステーションワゴンのツーリングやハッチバックのスポーツなど、多彩なボディタイプへの展開を予感させる美しいプロポーションに仕上がっていました。

このコンセプトモデルの発表を受けて、ネット上やSNSでは多くの反響が寄せられました。

「歴代のカローラの中で一番スポーティでカッコいい！」「この精悍なデザインのまま市販されたら絶対に乗り換える！」といった、洗練されたルックスを高く評価する声が多く見受けられます。

その一方で、「デザインは良いけれど、これ以上ボディサイズが大きくならないか心配…」「日本の細い道でも扱いやすい『ちょうどいいサイズ』は絶対に守ってほしい」といった、日常の足としてカローラを愛用するユーザーからの切実な要望も少なくありません。

また、「クラウンが多様化したように、カローラももっと色々な形が出るのかな？」と、シリーズのさらなる拡大を予想するコメントも見られました。

では、このコンセプトをベースに登場するであろう次期カローラは、具体的にどのようなモデルになるのでしょうか。

現在のところ有力視されているのが、パワートレインの大幅な刷新です。

トヨタが開発を進めている次世代の高効率な1.5リッター直列4気筒エンジンが搭載される可能性が高く、これに最新のハイブリッドシステムを組み合わせることで、これまで以上の優れた燃費性能と力強い走りを両立することが期待されています。

さらに、時代のニーズに合わせてプラグインハイブリッド（PHEV）モデルの拡充や、将来的にはバッテリーEV（BEV）仕様の追加も視野に入っていると考えられます。

また、インテリアや機能面の進化も見逃せません。

コンセプトモデルでも示唆されていたように、次期型ではより大型化されたインフォテインメントディスプレイがインパネの中央に配置され、最新のコネクティッド機能やAIを用いた直感的な音声操作システムが標準化されると予想されます。

安全装備についても、交差点での右左折時や自転車・歩行者の検知能力をさらに高めた最新世代の「トヨタセーフティセンス」が搭載され、国民車としての安心・安全の基準を一段と引き上げることになるでしょう。

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1966年の初代誕生から、常に時代の要求に合わせて形を変え、世界中の人々の生活に寄り添ってきたカローラ。

2025年に示されたコンセプトモデルは、環境性能やデジタル化といったこれからの時代のハードルをクリアしながらも、クルマとしての走る楽しさや所有する喜びを決して忘れないというトヨタの強い意志を感じさせるものでした。

2026年現在、次期カローラの正式な発表時期や詳細なスペックはまだヴェールに包まれていますが、新時代の扉を開く次期モデルの登場に今から大きな期待が高まります。