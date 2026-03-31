東京都内でも屈指の人気を誇る桜の名所・目黒川。山手線南西のこのエリアでも、いよいよ2026年の、桜の見頃を迎えつつあります。東急線・東京メトロの中目黒駅周辺のエリアは、駅の近くに桜並木があり周辺に多くの飲食店があるため、例年大変込み合う場所です。混雑するこのエリアですが、少し下流へ歩くだけで、ゆったりと絶景を楽しめるポイントが多く点在しています。

今回は、中目黒から少し下流に移動をしながら目黒川沿いの桜が鑑賞できるスポットを、2026年最新の開花状況を交えてご紹介します。

目黒川沿いの桜、中目黒駅〜目黒駅間をご紹介

中目黒駅の周辺は、目黒川の川幅が狭く水面までが近く、桜の木の枝が両側から川の上にまで伸びている場所が多くみられ非常にきれいです。しかし駅も非常に混雑しますので、中目黒駅からのアクセス以外にも、少し離れた東急線の池尻大橋駅やJR目黒駅から歩いてみるのもおすすめになります。

今回は、中目黒駅〜目黒駅方面の目黒川沿いに続く桜の鑑賞スポットをレポートします。（記事では主に2022年〜2025年ごろの写真を使用していますが、一部、見頃前の2026年3月30日時点桜の状況も交えてお伝えします。）

中目黒駅近くの目黒川の桜

中目黒駅周辺は目黒川の川幅も狭く、橋の上から見学すると、川の上を覆う一面の桜が鑑賞できます。

川の上に覆いかぶさるように桜の花が咲きます

桜の花を目の前で見られるのも、このあたりの魅力です。桜の花のシーズンの後半には、川の上に多くの桜の花びらが浮かびピンクの水面を見ることができます。

目の前に桜の花が迫ります

中目黒から東急線の池尻大橋駅にかけての中目黒沿いは、このように川の上に咲く桜の花を近くで観賞できますが、非常に混雑をするエリアですので、良い場所を短時間で譲り合い鑑賞しましょう。

ここからは、川の下流である目黒・五反田の方面へ移動をしての桜の景色を紹介していきます。

駒沢通り方面から東横線高架方向の眺め

目黒川沿いの道は、駒沢通りに突き当り、一度途切れます。駒沢通りでは、一旦、山手通りとの交差点へ迂回して駒沢通りを渡り、再び目黒川沿いへ戻って、下流方面へ歩いていきます。

駒沢通りの下流の川岸は、自動車が入れない歩行者専用道です（写真は2026年のもの）

目黒川舟入場から下流は川幅が広くなります

川沿いの道を少し行くと、目黒川舟入場という、目黒川へ船を導きいれるために築かれた船着き場の跡地を再整備した公園になっています。現在のこの辺りには地下箱式調節池が整備されており、山手通り沿いの広場はマルシェやイベントなども開催されます。また、多くの水鳥が集まれるような水辺の公園としても整備されています。

目黒川舟入場付近から、川幅が大きく広がります

川沿いの遊歩道を歩くと、田楽橋に到着します。川の両側に桜が続きます。

田楽橋から下流の眺め（2026年3月30日）

田楽橋の横、このあたりの地図表示がありました。駒沢通の左・北東側が「中目黒駅」駅です。下記地図にはありませんが、田楽橋の下流に記されている中里橋との間にも、なかめ公園橋という歩行者専用の橋があります。

駒沢通から目黒駅付近までの目黒川沿いの地図です

なかめ公園橋は、中目黒公園に隣接しており、ドラマなどのロケでもよく使用される場所です。

「桜の枝」がスッキリ？でも見応えは十分

目黒川沿いの桜、以前の写真と比較すると、2026年は全体的に枝が短く剪定されているのがわかります。それでも両岸に続く桜並木の長さは都内でも有数で、見応えは十分でしょう。

なかめ公園橋から下流の眺めです（2026年3月30日時点）

上の写真は2026年の見頃よりも少し前のもの、下の写真は2022年の見頃のものです。

以前よりも、枝が剪定されている様子がわかるかと思います。

2022年のなかめ公園橋から下流（目黒・五反田方面）の眺め

下の写真は、なかめ公園橋上流の眺めです。

なかめ公園橋から上流（中目黒方面）の眺め

なかめ公園橋を過ぎたあたりからは、川の両側ともに歩行者専用道で、道幅が少し狭くなりますが、自動車を気にせずに安全に桜を鑑賞できます。

川岸に沿って桜が続きます（2026年の写真）

両側ともに桜を鑑賞できる場所です。

川に垂れている枝を横から鑑賞できます

この辺りは、桜が近くで鑑賞できます。

このあたりは少し狭いですが、川の両側ともに歩行者道が設けられています

少し進んだ中里橋の上は、きれいに桜が観察できる場所です。

中里橋の上はきれいに桜が見られる場所です

川の横の道、桜のトンネルなどをさらに進みます。

川沿いに桜並木が続きます。2026年も所々で見ごろになりつつあるようです

両岸に遊歩道があるので、両方を歩くのもおすすめです。

桜のトンネルの下を歩きます

ここまで来ると、目黒駅はもうすぐです

田道橋にも大くの人が川を眺めています。田道橋から目黒新橋にかけては、多くの人がおり少し混雑しています。

田道橋から上流方面の眺め、左側は7分咲き、右側はこれからという感じです（2026年）

さらに下流・目黒駅方面に進みます。

目黒区民センター横あたりは多くの人で込み合います（2026年3月末の写真）

以前は長かった桜の枝ですが、2026年現在は少し短く切られていました。

桜の下を通り抜けられます。右手のふれあい橋からも眺めがきれいです

人は多いですが、近くで花を鑑賞しやすい場所です。

桜の枝が歩行者道よりも下に垂れているので、花の近くで写真が撮影できます

坂を少し上ると、目黒駅近くの目黒新橋に到着します。

ここは少し橋が高い場所にあります。2026年ももうすぐ満開を迎えそうです。

目黒新橋から上流（中目黒方面）の眺め

以前の写真と比較すると、木の枝が短く切られているのがわかります。数年経つと同程度まで伸びてくるのでしょう。

目黒新橋から上流（中目黒方面）の眺め

目黒新橋から下流方面（五反田方面）の眺めです。左奥の大きな建物が目黒雅叙園アルコタワーです。

こちらも2026年はまだ３〜5分咲き程度です

以前の満開時のものを参考までに。枝は短くなっていますが、もう少し花が見えてくるはずです。

2022年の同じく目黒新橋上からの眺めです。

ここまで来て、まだ体力や時間に余裕がある方は、目黒新橋からもう一つ下流の太鼓橋周辺もおすすめです。

太鼓橋へ向かう道路、右の桜は8分咲き、川沿いの左はまだ1分咲き程度（2026年3月30日時点）

太鼓橋から下流の眺めです。下記の写真は、以前の眺めです。

「太鼓橋」から五反田方面の眺め

この太鼓橋からすぐのアルピコタワー横は、歩行者専用道になっており、桜のトンネルが楽しめます。

アルピコタワーの横の遊歩道、この辺りは7分咲き程度でしょうか（2026年3月30日時点）

枝は短くなっていますが、桜は楽しめます。

アルピコタワーと目黒川の間は、歩行者専用道の桜のトンネルです（以前の写真）

この辺りは、目黒川クルーズの航路の折り返し地点になっていますので、クルーズ船も見かけます。

目黒川クルーズの船にも遭遇します

この先も、五反田・大崎方面まで川沿いの桜は続きますが、この記事での紹介はここまでとします。

太鼓橋から目黒駅への道は大変な急坂になっていますので、川沿いから目黒駅に行くには、目黒新橋からの方がおすすめです。

今回の中目黒〜目黒間は、桜を見ながら散歩をするには非常に良いルートですが、休日は大変人が多い場所になります。桜も残り1週間〜10日程度かと思いますので、天気の良い日にでも散歩を兼ねてお出かけください。

記事：鎌田啓吾

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