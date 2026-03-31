元自民党幹事長で、政治ジャーナリストとして活動する石原伸晃がテレビ関係者から注目を集めているという。昨年6月に政界を引退した石原だが、現在はジャーナリストとして報道番組のコメンテーターや、自身で運営するYouTubeチャンネルで動画配信を行っている。

一方で古巣である日本テレビを中心として、バラエティー番組にも出演。これまで、同局の「踊る！さんま御殿！！」や「しゃべくり007」などのトーク番組に登場し、政治家時代とは違う気さくな一面を披露している。

特に23日に放送した「しゃべくり007」では、石原がゲストとして大々的に取り上げられ、妻の里紗さんや娘、息子まで出演して大きな話題を集めた。そんな石原には、報道番組だけでなくバラエティーからの出演依頼も多くなっているという。

「『しゃべくり007』に出演した際の、伸晃さんのトークが視聴者から好評でした。政治家の頃は険しい顔で気難しい雰囲気だったのですが、本当は妻に頭が上がらなく、お茶目な一面を持っていることを番組で見せて女性人気も上がっています。それに、芸人たちからイジられてもリアクションが良く、頭の回転が早いのでトークスキルも高いです。自民党幹事長まで務めた有名人で知名度抜群ですし、キャスティングしたいテレビプロデューサーが増えています」（民放関係者）

そんな石原だが、29日に放送したフジテレビ系「SUNDAYブレイク．」に出演した際には、生放送で大はしゃぎして共演者を爆笑させるシーンも披露している。本人もバラエティーへの進出に乗り気のようで、今後はさまざまな番組に登場するだろうとテレビ関係者が明かす。

「クイズ番組をはじめ、テレビ東京が得意な旅番組などからオファーがあるとのうわさです。また、弟の良純さんとの共演にも前向きなようで、近いうちに特番が作られるかもしれないです。昨年、石原4兄弟が共演する特番を制作したテレビ朝日が最有力候補で、うまくいけば伸晃さんと良純さんのレギュラー番組が制作される可能性もあります。良純さんがタレントとして大ブレークしているだけに、伸晃さんにも期待しているプロデューサーが多いようです」

視聴者の中には自民党嫌い、政治家嫌いもいるだけに、どこまで石原がテレビでブーイクするのか注目だ。