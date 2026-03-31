BBSSは31日、iPhone（iOS）向けのアプリストア「あっぷアリーナ！」の提供を開始した。ダウンロード数のランキングではなく、ユーザーが本当に面白いと感じるゲームに出会える「発見型プラットフォーム」と銘打つ。

ストア内では、専門編集チームによるゲームの深掘り解説記事が定期配信されるほか、課金決済額の5％をポイント還元する。また、ダウンロードなしでゲームを15分間試遊できるクラウド型の試遊体験も用意されている。

同社代表取締役社長兼CEOの本多晋弥氏によると、現在ユーザーがアプリを購入する環境では、ダウンロード数を元にしたランキングが重視される傾向にあるという。200万を超えるアプリのなかで、ユーザー数が多いものがランクインされる傾向が多いと分析。一方、ユーザー母体を持たないインディーゲームでは、上位にランクインすることが難しく、大々的な広告が打てないため、ユーザーに出会える機会が少ないと指摘する。

代表取締役社長兼CEOの本多晋弥氏

同ストアでは、日本市場に特化したゲーム中心のアプリストアとして立ち上げられる。大塚角満氏を編集長に置いたあっぷアリーナ！ゲーム編集部により、ゲームの内容に踏み込んだ記事を配信される。ゲームメディアや有識者、インフルエンサーを交えたコンテンツも制作されるという。

また、15分間の試遊体験については「最近のゲームは、数GBあり『試しにくい』状況にある」とし、ゲームのさわり部分だけクラウドゲーミングとして体験できる機能を用意する。

なお、Android版も開発を進めており、5月1日に提供が開始される。