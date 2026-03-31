女優・永野芽郁（26）の写真集「フォト＆スタイルブック スペシャルBOX『MAGNOLIE』」が6月21日に発売されることが発表され、話題になっている。

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インスタグラムに投稿された写真は、2025年末に公開されたNetflix映画「僕の狂ったフェミ彼女」（26年公開）の先行カットのショートとは一転。茶のロングヘアで、半開きの口元、ノースリーブの二の腕もあらわに、“肌色多め”の、以前より艶っぽさマシマシの妖艶なカットだ。

《待ってました！》 《嬉しすぎる発表ありがとうございます。イベント絶対に会いに行きます》などと、「メイト」と呼ばれる彼女のファンも大喝采だ。

所属事務所のHPでは、「歩みを止めず、自身と向き合い続けた先に見つけた、本当の自分ーー。女優・永野芽郁が辿り着いた“ありのまま”の現在地」と紹介されており、発売後の7月には横浜、大阪、福岡の3カ所で発売トークイベントも行うという。

すでに「Amazon 売れ筋ランキング」の〈タレント写真集部門〉では、“坂道系”など並いる強豪を抑え、3位につけている（3月30日現在）から、ヒットの可能性は高い。

25年4月に報じられた田中圭（41）との不倫疑惑から1年。騒動に対しては、所属事務所のスターダストは、「交際等の事実はございません」として、2人の関係を「仲の良い俳優仲間の1人」と騒動発覚直後からかたくなに否定。その後、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の出演は“辞退”し、公の場から姿を消していたが、活動休止を公言していたわけではなかった。ワイドショー関係者は、「実質的には、開店休業で活動休止状態でしたが」とした上でこう話す。

「ラジオも降板、10社近くあったCMも降板で、違約金は数億円単位と報じられていました。ただ、事務所としては、ここで手放すという判断には至らなかったということでしょう。地上波は無理でもネトフリの映画に出演させたり、今回の写真集の版元は自社レーベルですが、できることから復活を図り、事態の沈静化を図りたい考えでしょう」

それが見て取れるのが、発売に関連して、公式サイトに設置されている「スタイルブック内Q&A企画」。これは、「グーグルフォーム」で事前に質問を送信しておけば、採用された質問に永野が本の中で答えるというもので、誰でも応募できる。ただし、締め切りが3月31日の23時59分までと、公開は一瞬だ。

「しかし、イベントでは、《写真集に関する質問以外はお断りします》とされることは容易に予想できますから、モヤモヤが解消されない。ある意味、ファンに対する“ガス抜き”でしょう。それでも、公の場に少しずつでも出ていってスキャンダルを風化させ、地上波ドラマやCMは当面無理だとしても、配信や舞台などの新たな仕事につなげていくという戦略だと思います」（前同）

思惑通り「捨てる神あれば、拾う神あり」となるか。すったもんだの挙げ句、ひと皮剥けてセクシーに“リブート”した永野は復活を果たせるか。

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再起へ向けて動き出している永野芽郁。金髪でのイメチェン写真も話題になった。関連記事【こちらも読む】『二股不倫騒動から9カ月…永野芽郁イメチェン復活大作戦のもくろみと、変わらぬ“中身”への評判』も必読だ。