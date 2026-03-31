いざイングランド戦へ！日本代表が聖地ウェンブリーで前日練習を実施
現地３月31日にイングランド代表と戦う日本代表が３月30日、会場となるウェンブリー・スタジアムで前日練習を実施。冒頭の約15分間が公開された。
体調不良で合流が遅れ、トレーニングを欠席していた19歳のMF佐藤龍之介が前日からついに合流。この日も招集メンバー27人全員が参加した。
28日のスコットランド戦に１−０で勝利した森保ジャパンは、FIFAランキング４位の強豪イングランドを相手に連勝を目指す。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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体調不良で合流が遅れ、トレーニングを欠席していた19歳のMF佐藤龍之介が前日からついに合流。この日も招集メンバー27人全員が参加した。
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