会談する中国の王毅外相（左から4人目）と北朝鮮の崔善姫外相（右から4人目）＝9日、平壌（朝鮮通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは10日、同国を訪れた中国の王毅外相を歓迎する宴会が9日夜に平壌で開かれたと報じた。崔善姫外相が演説し、王氏の訪朝は高官往来の活発化につながると述べた。王氏は、米国など西側勢力の圧力の中で北朝鮮は国の発展に向けた成果を上げているとし、今後の連携を確認した。これとは別に両外