日本のガソリンスタンドで販売されるガソリン価格の全国平均が1リットル当たり170円を下回った。170円を下回ったのは、米国とイランの戦争の余波で国際原油価格が急騰した3月第2週以来、約1カ月ぶりだ。日本資源エネルギー庁が8日に発表した全国のレギュラーガソリン平均価格は、先週より2．8円下落した167．4円だった。高市早苗首相が先月11日、イラン発のエネルギー危機が高まったことを受けて掲げた「防衛線」である「170円台」