警察車両の赤色灯9日午後10時ごろ、大阪市天王寺区のJR天王寺駅近くの路上で、20代の男性が刃物のようなもので切り付けられ、顔や右腕にけがをした。大阪府警によると、男性は病院に搬送されたが意識があり、「知り合いにやられた」という趣旨の説明をしている。切り付けた男は現場から乗用車を運転して逃走したとみられ、府警が殺人未遂容疑で行方を追っている。午後10時10分ごろ、天王寺駅の改札付近の通行人から「人が倒れ