【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

AQUOS 4T-C55GJ2 + AQUOS純正リモコン AN-52RC2

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にシャープの4K液晶テレビ「AQUOS 4T-GJ2」シリーズと「AQUOS純正リモコン AN-52RC2」のセット商品が追加された。

「AQUOS 4T-GJ2」シリーズは、画像処理エンジン「Medalist L1」を採用。また、約829万（3,840×2,160）画素の液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理が施されており、明るいリビングでも見やすい4K画像を実現する。本セールでは、65V型/55V型/50V型/43V型がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【AQUOS 4T-C65GJ2 + AQUOS純正リモコン AN-52RC2】