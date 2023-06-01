【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

BenQ MOBIUZ EX271U ゲーミングモニター 27インチ/4K/165Hz/1ms/HDR 400

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にBenQのゲーミングモニター「MOBIUZ」が追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。

対象商品には、240Hz対応4K UHDモデル「EX271UZ」や、165Hz対応4Kモデル「EX271U」、180Hz対応WQHDモデル「EX271Q」、220Hz対応Full HDモデル「EX251」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

BenQ MOBIUZ EX271UZ ゲーミングモニター 26.5インチ/4K UHD/量子ドット有機EL

本商品は、量子ドット有機ELパネル搭載のゲーミングモニター。4K UHDの高解像度、240Hzのリフレッシュレート、0.03msの応答速度で、オープンワールドやストーリー重視のゲームでも圧倒的没入感と滑らかな映像体験を実現する。

BenQ独自の「Smart Game Art」は、数百タイトルのデータを活用し、アニメ調まで自動で映像スタイルを認識。制作意図を忠実に再現し、キャラクターや背景の魅力を余すことなく表現できる。また、「スペクトル色補正」技術で色の階調を滑らかに整え、夕焼けや鮮やかな色彩も段差なく自然なグラデーションで描写。深みのある色彩とリアルな映像美で、作品世界の雰囲気を最大限に引き出す。

さらに、「高ピクセルコントラスト調整」により、ピクセル単位で明暗を制御。暗闇の洞窟や夕暮れの街並みに隠れたディテールも鮮明に描写し、奥行きと立体感にあふれるダイナミックな映像体験を提供する。

BenQ MOBIUZ EX251 ゲーミングモニター 24.5インチ/Full HD/220Hz/1ms/HDR 400

Full HD（1,920×1,080）解像度、3系統入力（HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1）、OSDメニューでより簡単に操作が可能なリフレッシュレート220Hz対応モデル。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広色域（sRGB 99%のカバー率）を実現する。

応答速度GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイが楽しめる。ゲームのアートスタイルに合わせて新しくなったカラーモードを搭載。また、残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応。

ユーザーにあわせた使い方が可能な便利なティルト調整機能搭載で長時間の利用でも疲れを軽減する。さらに、フリッカーフリー技術やブルーライト軽減、輝度自動調整機能（B.I+ Gen2）、カラーユニバーサルモードなど目に優しい機能が多数搭載されている。