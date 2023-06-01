【Amazonセール】AcerのゲーミングノートPC「Nitro V」がお買い得価格で登場！ Ryzen 7 260やCore i7搭載モデルがラインナップ【新生活セールFinal2026】
Acer Nitro V 16S AI Ryzen 7 260 RTX 5050
Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セール対象商品にAcerのゲーミングノートPC「Nitro V」シリーズが追加された。開催期間は4月6日23時59分まで。
対象商品には、AMD Ryzen 7 260/GeForce RTX 5070 Laptop搭載「ANV16S-41-A73Z57/E」やAMD Ryzen 7 260/GeForce RTX 5050 Laptop搭載「ANV16S-41-A76Z55/E」、Intel Core i7-13620H/GeForce RTX 4060 Laptop搭載「ANV15-51-N76Y46/4」がラインナップされている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Acer Nitro V 16S AI Ryzen 7 260 RTX 5070 32GBメモリー 1TB SSD 16インチ
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：AMD Ryzen 7 260プロセッサー
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU
メモリ：32GB
ストレージ：1TB、SSD
ディスプレイ：16インチ、WQXGA（2,560×1,600）、16:10、非光沢、IPS、180Hz
Acer ゲーミングノートパソコン Nitro V 15 GeForce RTX 4060 Laptop GPU 15.6インチ
OS：Windows 11 Home 64ビット
CPU：Intel Core i7-13620Hプロセッサー
GPU：NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB
メモリ：16GB
ストレージ：512GB SSD、PCIe Gen4
ディスプレイ：15.6インチ、フルHD（1,920×1,080）、IPS、144Hz