【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

リン・シャオユウ モデル

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、Victrixアケコン「Pro FS」と「鉄拳8」とのコラボモデルが追加された。

本製品は、「鉄拳8」とのコラボレーションによって誕生した特別モデルのアーケードファイトスティック。トーナメントレベルの操作性と高い耐久性を兼ね備えており、プレーヤーが試合に集中できるよう設計されている。また、航空機グレードのアルミニウムボディによる堅牢な構造と、信頼性の高い三和電子製パーツにより、正確で快適な操作を実現する。

本セールでは、「リン・シャオユウ モデル」、「三島 一八 モデル」、「キング モデル」、「マーシャル・ロウ モデル」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【リン・シャオユウ モデル】【三島 一八 モデル】

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