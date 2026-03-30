『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」今冬放送 黄金を巡る北の大地の物語が完結
人気テレビアニメ『ゴールデンカムイ』（金カム）の最終章「暴走列車編」が、今冬に放送されることが発表された。「暴走列車編」は、最大最後のクライマックスで、黄金を巡る北の大地の物語が完結となる。あわせて最終決戦の始まりを告げる、強者たちを地獄へ誘う暴走列車の姿を捉えたティザービジュアルも解禁された。
【画像】公開された『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」ビジュアル
同作は、明治時代の北海道を舞台に、アイヌが遺したという大金を手に入れるため、日露戦争の死線を潜り抜けた元軍人の杉元佐一が、アイヌの少女・アシリパと行動をともにし、一攫千金を夢みる物語。
原作漫画は「週刊ヤングジャンプ」で2014年〜2022年にかけて連載され、「マンガ大賞2016」など数々の漫画賞を受賞する人気作品となり、コミックスは累計3000万部を突破。テレビアニメ化（1期2018年4月〜6月、2期同年10月〜12月、3期2020年10月〜12月、4期2022年10月〜2023年6月、最終章2026年1月〜3月）のほか、実写映画化もされた。
【画像】公開された『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」ビジュアル
同作は、明治時代の北海道を舞台に、アイヌが遺したという大金を手に入れるため、日露戦争の死線を潜り抜けた元軍人の杉元佐一が、アイヌの少女・アシリパと行動をともにし、一攫千金を夢みる物語。
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