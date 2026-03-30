YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』に投稿されたのは、飼い主さんの膝でくつろぐ2匹の子猫の姿。

まるでぬいぐるみのような愛らしい姿でちょこちょこと動き回る様子に「なんて幸せな空間！」「天使のよう」と国内外から多くのコメントが寄せられ、記事執筆時点で再生数は8.1万回を突破しています。

【動画：ぬいぐるみのような子猫→膝の上でくつろぎはじめ…愛おしくて『ずっと見ていたくなる光景』】

パヤパヤの毛玉ちゃん登場

今回登場するのは、ブリーダーの飼い主さんのもとで暮らすチャロさんとその赤ちゃん猫たち。生後1カ月ほどで毛も柔らかく、目の色もまだキトンブルーの2匹は最近お産箱から出てお部屋に慣れる練習中なんだとか。

この日もお部屋の散策中に飼い主さんのところにやって来て、お膝でくつろぎ始めたようです。

まだまだ小さくて短い足を懸命に使って飼い主さんのお膝によじ登る姿はまさに“動くぬいぐるみ”。かわいらしい姿に思わず頬が緩みます。

警戒心ゼロのリラックスムード

そして飼い主さんのお膝に2匹まとめて登ると、寝そべってすっかりリラックスムードに。1匹は毛づくろいも始め、飼い主さんとの信頼関係がしっかり構築できていることが伺えます。

もう1匹を飼い主さんが撫でると、気持ちよさそうに前足を伸ばして応えていました。

優しく見守る家族たち

そんな2匹を見守るのは飼い主さんだけではありません。2匹のお母さんのチャロさんはその頃ケージの中で同時に生んだ残り2匹と共にいました。

子猫も好奇心が旺盛になってきたので、信頼できる飼い主さんに任せられるのはきっとチャロさんも安心でしょう。

そして、2匹が部屋で遊んでいるのを柵越しに見守るもう１つの影が。それはお姉さん猫のチャボさんでした。

ちょこちょこと動く赤ちゃん猫を不思議そうに、でも優しく見つめるチャボさん。きっと近い将来2匹と仲良く遊んでくれるのではないでしょうか。赤ちゃん猫たちの健やかな成長を願わずにはいられない癒される光景です。

投稿には「パパのお膝は赤ちゃんのためにある心地良いベットなのよ！」「子猫たちは飼い主様のことが好きですね」「その足になりたい」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、他にもチャロさんの子猫たちをはじめたくさんの子猫たちの成長家族の日常がたくさん投稿されています。

チャロさんと赤ちゃんたち、チャボさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。