『25ans』の公式SNSが、目黒蓮の撮影舞台裏を収めた動画を公開した。ブルガリのアンバサダーを務める目黒が、撮影に臨む姿やインタビューを通して、ブランドの魅力と誌面への思いを語っている。

【動画】目黒蓮×ブルガリ『25ans』動画（全3本）／【写真】目黒蓮『25ans』表紙ビジュアル

■目黒蓮の『25ans』撮影舞台裏に密着

動画は、白いジャケット姿で横顔を見せる印象的なカットからスタート。その後もブラウンのレザージャケットやベージュ系のコーディネート、深みのあるボルドーの装いなど、さまざまなスタイリングで撮影に臨む目黒の姿が映し出されている。

自然体の朗らかな笑顔をのぞかせる場面もあれば、モニターを見つめながら真剣な表情を見せるカットもあり、撮影現場の空気感が伝わる内容となっている。

途中のインタビューでは、目黒がカメラに笑顔を向けながら「ブルガリの魅力を皆さんに伝えられるような誌面が取れたらなと思って頑張ってます。」とコメント。誌面を通してブランドの魅力を丁寧に届けたいという思いを語った。

また動画の最後には、ブルガリのジュエリーの魅力をそのまま誌面に収められるよう、スタッフとともに試行錯誤しながら撮影していたことも明かし、『25ans』をアピールした。

SNSでは「ほんとに美人さん」「洗練された美しさと凛々しさに感激」「かっこよすぎて意味がわからない」「声がすごく素敵」「愛される理由が詰まってる」「どこからどう撮っても美」といった声が寄せられている。

■『25ans』5月号特別版の表紙に登場、関連動画も公開

なお、目黒は『25ans』5月号特別版の表紙を飾っており、同アカウントではこのほかにも動画が2本公開されている。

Snow Man

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