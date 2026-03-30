焦点は森保Jキーマンを抑えられるか――イングランド代表のメンバー争いに米大手が着目！「トゥヘルが誰を起用するにせよ、相当な試練となる」
現地３月31日に開催される国際親善試合で、日本代表とイングランド代表がロンドンにある聖地ウェンブリーで激突する。
注目ポイントの１つが、森保ジャパン屈指のアタッカー三笘薫が、名将トーマス・トゥヘルが率いるタレント軍団を相手にどんなパフォーマンスを見せるかだ。
米大手メディア『ESPN』もプレビュー内で、日本代表のキーマンをフォーカス。「ミトマが右サイドバックのテスト相手」と伝えている。
「イングランドの右SBとして誰が先発するかはまだ明らかではないが、トゥヘルが誰を起用するにせよ、ミトマとの対戦は相当な試練となるだろう。ブライトンのウインガーは、直近のリバプール戦、スコットランド戦でキレのあるプレーを披露した。いずれも途中出場だったなか、いよいよモリヤスがスタメンに戻す時が来たかもしれない」
イングランド戦でのマッチアップ相手は誰になるのか。
「ティノ・リブラメントはウルグアイ戦に先発したため、このゲームに出場する可能性は低い。ベン・ホワイトが唯一の右SBだが、トゥヘルはエズリ・コンサをその位置で起用することにも抵抗を示していない。
ここで触れておかなければならないのは、（怪我で離脱中の）リース・ジェームズがおそらく右SB陣の序列の筆頭にあるという点だ。コンディションさえ整えば、ワールドカップにおけるイングランドの主力右SBとなるだろう。したがって、ホワイトとリブラメントにとって、争えるポジションはおそらく１枠のみ。コンサはその汎用性の高さから、メンバー入りを果たすと見られる」
『ESPN』は「誰が先発するにせよ、ミトマに対してポジティブなパフォーマンスを見せることが、ワールドカップへの切符を手にする可能性を高める」と締め括った。
対三笘の出来がイングランド代表のメンバー争いを左右する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
注目ポイントの１つが、森保ジャパン屈指のアタッカー三笘薫が、名将トーマス・トゥヘルが率いるタレント軍団を相手にどんなパフォーマンスを見せるかだ。
米大手メディア『ESPN』もプレビュー内で、日本代表のキーマンをフォーカス。「ミトマが右サイドバックのテスト相手」と伝えている。
イングランド戦でのマッチアップ相手は誰になるのか。
「ティノ・リブラメントはウルグアイ戦に先発したため、このゲームに出場する可能性は低い。ベン・ホワイトが唯一の右SBだが、トゥヘルはエズリ・コンサをその位置で起用することにも抵抗を示していない。
ここで触れておかなければならないのは、（怪我で離脱中の）リース・ジェームズがおそらく右SB陣の序列の筆頭にあるという点だ。コンディションさえ整えば、ワールドカップにおけるイングランドの主力右SBとなるだろう。したがって、ホワイトとリブラメントにとって、争えるポジションはおそらく１枠のみ。コンサはその汎用性の高さから、メンバー入りを果たすと見られる」
『ESPN』は「誰が先発するにせよ、ミトマに対してポジティブなパフォーマンスを見せることが、ワールドカップへの切符を手にする可能性を高める」と締め括った。
対三笘の出来がイングランド代表のメンバー争いを左右する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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