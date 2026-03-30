SUPER EIGHT安田章大、初のアイスショー出演 ミラノ・コルティナ五輪のメダリストらと氷上で競演
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が、5月30日、31日に千葉・幕張イベントホールで開催されるアイスショー『Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI』にゲストアーティストとして出演することが発表された。安田がアイスショーに参加するのは初めてとなる。
【写真】身振り手振りで説明する様子がかわいい安田章大
『Fantasy on Ice 2026』には、坂本花織、佐藤駿、中井亜美らミラノ・コルティナ五輪のメダリストや、男子シングル4位のチャ・ジュンファン（韓国）、四大陸選手権で優勝した青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権2連覇の中田璃士、アイスダンスの櫛田育良／島田高志郎、さらに、ステファン・ランビエル（スイス）、織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。
生演奏に合わせ、スケーターとアーティストのコラボによるパフォーマンスが注目を集める本公演は、2部構成となっており、安田は第2部に出演する。安田がどのスケーターとどんなコラボを披露するのかは、今後発表される予定となっている。
昨年に続き金谷かほり氏が演出を手がけるほか、振付は宮本賢二、鈴木明子が担当する。そのほか、アーティストとしてソン・シギョンが第1部に、家入レオが第2部に出演することもすでに発表されており、豪華な音楽ラインナップにも注目が集まっている。
「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」は5月30日正午12時、午後1時、5月31日午後1時の全3公演。4月2日午後11時59分まで、ファンクラブ（アイスクリスタル）会員を対象としたチケット先行予約が受付中。その後4月4日午前10時からローチケでプレイガイド先行予約が実施される。
■出演スケーター
Men：ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士
Women：宮原知子、坂本花織、青木祐奈、中井亜美
Ice Dance：櫛田育良／島田高志郎
■アーティスト
第1部：ソン・シギョン
第2部：安田章大（SUPER EIGHT）、家入レオ
■Fantasy on Ice Special Band
鳥山雄司（Gt.）、NAOTO（Vn.）、安部潤（Key.）
【写真】身振り手振りで説明する様子がかわいい安田章大
『Fantasy on Ice 2026』には、坂本花織、佐藤駿、中井亜美らミラノ・コルティナ五輪のメダリストや、男子シングル4位のチャ・ジュンファン（韓国）、四大陸選手権で優勝した青木祐奈、4位の友野一希、世界ジュニア選手権2連覇の中田璃士、アイスダンスの櫛田育良／島田高志郎、さらに、ステファン・ランビエル（スイス）、織田信成、田中刑事、宮原知子が出演する。
昨年に続き金谷かほり氏が演出を手がけるほか、振付は宮本賢二、鈴木明子が担当する。そのほか、アーティストとしてソン・シギョンが第1部に、家入レオが第2部に出演することもすでに発表されており、豪華な音楽ラインナップにも注目が集まっている。
「Fantasy on Ice 2026 in MAKUHARI」は5月30日正午12時、午後1時、5月31日午後1時の全3公演。4月2日午後11時59分まで、ファンクラブ（アイスクリスタル）会員を対象としたチケット先行予約が受付中。その後4月4日午前10時からローチケでプレイガイド先行予約が実施される。
■出演スケーター
Men：ステファン・ランビエル、織田信成、田中刑事、佐藤駿、友野一希、チャ・ジュンファン、中田璃士
Women：宮原知子、坂本花織、青木祐奈、中井亜美
Ice Dance：櫛田育良／島田高志郎
■アーティスト
第1部：ソン・シギョン
第2部：安田章大（SUPER EIGHT）、家入レオ
■Fantasy on Ice Special Band
鳥山雄司（Gt.）、NAOTO（Vn.）、安部潤（Key.）