「今日好き」成立カップルの軌跡を追った特別映像公開 幾田りらがナレーション参加「幸せな気持ちでいっぱい」
【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」の2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き＆幾田りら『パズル』スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」が、番組公式SNSにて公開された。
【写真】「今日好き」カップルたちのの軌跡を追うSP映像公開
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の「夏休み編2025」では、これまでに放送した全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
今回公開された映像では「卒業編2026」にて成立した、はると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルをはじめ、2025年度に成立したカップルたちの出会いから現在に至るまでの軌跡を巡り、それぞれの恋の始まりや、重なっていく思いを丁寧に描く。
ナレーションには、同番組の主題歌を担当した幾田りらも参加。各カップルの女性陣が幾田とともにナレーションを行い、本映像に華を添える。これまで「今日好き」の主題歌から現役高校生の恋を見守ってきた幾田は「この1年の間に“今日好き”に『恋風』と『パズル』という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです。
短い旅の中で、ときめきに身を委ねながら恋を探していく皆さんの姿を見て、そのひとりひとりの背中を、この楽曲たちがふわりと押せていたらいいなと願っていました。
私自身も、曲を書きながら一緒に旅をしているような気持ちでした。
これからも皆さんの恋の記憶と重なりあったとき、胸に温かな想いが巡るような、そんな音楽であれたら幸せです。
“恋に落ちることはきっと もっと簡単だっていい”.
“最後のピースを この手ではめ込んでいく”勇気へと、少しでも繋がっていたら何より嬉しく思います。
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◆「今日好き」2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追う
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年7月放送の「夏休み編2025」では、これまでに放送した全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど、大きな話題を呼んでいる。
ナレーションには、同番組の主題歌を担当した幾田りらも参加。各カップルの女性陣が幾田とともにナレーションを行い、本映像に華を添える。これまで「今日好き」の主題歌から現役高校生の恋を見守ってきた幾田は「この1年の間に“今日好き”に『恋風』と『パズル』という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
◆幾田りらコメント
この1年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という2曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです。
短い旅の中で、ときめきに身を委ねながら恋を探していく皆さんの姿を見て、そのひとりひとりの背中を、この楽曲たちがふわりと押せていたらいいなと願っていました。
私自身も、曲を書きながら一緒に旅をしているような気持ちでした。
これからも皆さんの恋の記憶と重なりあったとき、胸に温かな想いが巡るような、そんな音楽であれたら幸せです。
“恋に落ちることはきっと もっと簡単だっていい”.
“最後のピースを この手ではめ込んでいく”勇気へと、少しでも繋がっていたら何より嬉しく思います。
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