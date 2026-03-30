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竹田恒泰「座るしかない空気だった」応援のはずが主催者に…降板の舞台裏を激白

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「あいちトリエンナーレで騙され！ゴゴスマ降板になった話・・・」を公開した。愛知県知事のリコール運動をめぐる騒動に巻き込まれ、意図せず情報番組を降板することになった顛末について、当時の複雑な心境を交えながら語っている。



動画の冒頭で竹田氏は、あいちトリエンナーレの展示内容や公金使用のあり方に異議を唱え、高須克弥氏らが主導した愛知県知事のリコール運動に賛同していた背景を説明。その後、高須氏からの要請を受けて応援のために記者会見の場へ駆けつけたという。しかし、会場では予期せぬ事態が待ち受けており、「応援に来ただけだったのに、なんか主催者の席があったわけですよ」と、当時の困惑を振り返った。



さらに竹田氏は、すでに多数の報道陣が詰めかけ、ひな壇が完成している状況に直面した際の心境を告白。「座るしかないというか、あそこでふざけんな聞いてない、なんだこれはなんてね、なかなか言えないですよ」と、その場の空気に飲まれて着席してしまったと吐露する。マネージャーも同行しておらず一人だったため抗議もできず、「今思えば約束違反だし、そんなの聞いてない」と憤りを見せつつ、「こっちもね、騙されたんです」と、自身が意図せず発起人の一人として扱われた不満を語った。



最後には、この一件がテレビ出演に及ぼした影響について言及。政治運動の主催者と見なされたことで、愛知県の放送局であるCBCが制作する生放送番組『ゴゴスマ』の制作陣から「ちょっともう出ていただくの難しいです」と判断された経緯を明かした。他のレギュラー番組には全く影響がなかったと補足しつつ、コメンテーターと政治的活動とのシビアな境界線を浮き彫りにして動画を締めくくった。