45階 Bar Bellustar

「BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel （以下ベルスター東京）」45階のメインバー「Bar Bellustar」にて、数量限定、土・日曜、祝日限定で提供中の「スプリングアフタヌーンティー 〜SAKURA〜」。

パティシエのこだわりが詰まった、あまおうやブルーベリーなどの果実に加え、ジャガイモやフルーツトマトなどの野菜も使った、繊細で愛らしい期間限定のオリジナルスイーツが並びます。イースターのモチーフであるウサギを模ったムース「カモミール香る 白いんげん豆のクレーム」や、桜の木の盆栽に見立てた「抹茶と柑橘の盆栽タルトレット」など、遊び心あふれる愛らしいルックスも魅力。

セイボリーやアミューズにも、旬ならではのうま味と甘みが丁寧に閉じ込められていて、季節の味覚が上質に表現されています。

旬の野菜や果実を使った芳醇なスイーツ

＜野菜のスイーツ＞

フルーツトマトのジュレ ホワイトポートの余韻

フルーツトマトをホワイトポートワインでコンポートし、温度や火入れの時間を細やかに調整する「キュイソン」を用いて、透明感のあるジュレを重ねた一品。グラスの底にフルーツトマトの果肉感を残したフランス流のジャム「コンフィチュール」を忍ばせることで、甘みと酸味がさわやかに重なります。

じゃがいものミルフィーユ ショコラ仕立て

クリスプ状にしたジャガイモにヴァローナ社のチョコレートとガナッシュクリームをサンドし、桜パウダーで春色のデコレーションに。ジャガイモの香ばしさとミルキーなチョコレートが組み合わさったミルフィーユです。

カモミール香る 白いんげん豆のクレーム

白インゲン豆のムースの中には、カモミールのクリームと白インゲン豆の甘露煮が。インゲン豆の自然な甘みとカモミールの香りが織りなす、穏やかな味わいが特長です。

＜果実のスイーツ＞

苺とピスタチオのフレジュ

フレジュとは、フランス版のショートケーキといわれるスイーツ。あまおうをたっぷり使い、ふわっと軽い食感に仕上げたピスタチオクリームとの相性は抜群。イチゴのみずみずしい甘酸っぱさと、ピスタチオのコクが調和します。

ブルーベリーを閉じ込めたフロマージュブランのムース

アーモンドが香るビスキュイ生地の上にフロマージュブランのムース、中にはブルーベリーのゼリーとコンフィチュールを合わせた一品。ブルーベリーのやさしい酸味とフロマージュブランのコクが口のなかで広がります。

抹茶と柑橘の盆栽タルトレット

旬の柑橘を合わせた抹茶のムースに香ばしいゴマの甘みのあるタルト生地「シュクレ」を組み合わせて、盆栽をイメージした一品。桜の塩漬けを乾燥させたものとチョコレートで春らしい桜の木が表現されていて、抹茶のほろ苦さと柑橘のみずみずしさが調和します。

＜スコーン＞

プレーンスコーン

にんじんとくるみのスコーン

（クロテッドクリーム・自家製イチゴジャム）

春の恵みをたっぷり味わうアミューズとセイボリー

蛤と海藻のフラン

ハマグリのだしをベースに水菜とワカメ、ハマグリの身が入った茶碗蒸し風のフラン。やさしく上品な春のハマグリのうま味をたっぷり味わえます。

国産牛サーロインのローストビーフサンド

国産牛のサーロインを採用。春にもっとも香りがよいとされる西洋ワサビ「レフォール」で仕上げたソースで、ピリッとアクセントが利いています。

帆立と海老のタルタル仕立て 桜のベール

ホタテとエビにさっと火を入れ、タルタル状に。桜のエキスでシートをつくり、ベール状にコーティングし、春の装いに仕上げられています。

生ハムとピペラードのタルトレット

ごく薄いタルト生地に、ラタトゥイユとスクランブルエッグを混ぜてつくる「ピペラード」を入れ、上からフランス産の生ハム「ジャンボンドバイヨンヌ」をまとわせて。仕上げにパルミジャーノレッジャーノがかかっています。

桜鱒とほうれん草のキッシュ

燻製したサクラマスとソテーしたほうれん草のキッシュ。ふわっとしたスフレ状の軽やかな食感に仕上がっていて、ホイップした発酵クリームと、さわやかな香りのディルが添えられています。

バーテンダーが考案する季節のスペシャリティドリンク

季節ごとにバーテンダーが考案するスペシャリティドリンクには、桜餅をイメージしたモクテル「Printemps Rêverie (プランタン・レヴェリー)〜春の夢心地〜」を。美しいピンクのグラデーションカラーが、春の浮き立つ気分にぴったりです。フリーフローで楽しめる、こだわりのティーセレクションにも注目です。

シーズナルモクテル

Printemps Rêverie (プランタン・レヴェリー)〜春の夢心地〜

春の霞を思わせる柔らかな桜色に、氷だし煎茶の清らかなうま味を重ねて。玄米甘酒のまろやかさと繊細な塩味が織りなす、夢見心地な余韻を楽しめます。

フリーフロードリンク

・コーヒー各種

・紅茶：JING TEA 4種

・ハーブティー：KUSMI TEA 4種

・中国茶：遊茶 4種

・ジャパニーズティー：レイヴ・エステート／グリーンティ五島 6種



■ベルスター東京「スプリングアフタヌーンティー 〜SAKURA〜」

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

場所：メインバー「Bar Bellustar」（ベルスター東京45F）

問合せTEL：03-6233-8455（直通）

期間：開催中〜2026年4月26日（日）の土・日曜、祝日限定

※前日18時までの事前予約制

時間：13時30分〜17時30分（最終入店15時30分）

※2時間制

※1日20食限定

料金：8200円、シャンパンフリーフロー付き1万2000円（ともに税・サービス料込）



※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合があります。

※営業時間や表記内容など変更になる場合があります。

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Text：森本有紀

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