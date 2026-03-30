建築マニアも唸る、三井寺に眠る“ハイブリッド建築！ 国宝「光浄院客殿」に隠れた日本建築の美学【眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話】

琵琶湖を望む三井寺で威光を放つ中世の遺産！

賓客を迎える格式高い書院造の迎賓館 ── 光浄院客殿

「光浄院客殿」（国宝）は天台宗門宗の総本山である三井寺（滋賀県大津市）の子院である。三井寺とは通称名で、正式には「長等山園城寺」という。琵琶湖の南西にある長等山中腹に広大な敷地を有し、春には1000本を超える染井吉野や山桜、枝垂れ桜が咲き誇り、国宝や重要文化財に指定された数多くの歴史的建造物がある。

「光浄院客殿」は本堂の金堂北側に位置し、寺院の迎賓館のように使われ、位の高い人物も迎えられるように格式の高い書院造で造作されている。慶長6年（1601年）、豊臣秀吉に仕えた山岡道阿弥（1540～1604年）が建立し、安土桃山時代の書院造を代表する遺構として知られる。狩野山楽（1559～1635年）らによる障壁画は重要文化財である。

建屋は入母屋造、屋根は柿葺。東側の車寄せに唐破風が付いている。内部は南北２列で構成され、南側は18畳の上座で、次の間や車寄せが続く。北側は細かく仕切られた4間構成だ。これら内部は一般公開されておらず、通常は立入禁止。門前で外部から観ることしかできないが、集団で事前に予約すると僧侶か職員の案内で見学できる。

それはともかく、建築史の専門家にいわせると中世は天皇と貴族のための寝殿造※が武家のための書院造に進化した時期。畳を敷き、天井を張り、四角い柱が立てられ、襖と障子で部屋が仕切られるようになり、主たる部屋に床の間が付くようになった。

ただし、この「光浄院客殿」は設計思想が中途半端で遷移半ばの状態を示しているため、寝殿造が書院造にいつ、どう変わったのかを示す貴重な建築遺産となっている。

※寝殿造＝平安時代に成立した建築様式。貴族の生活領域となる寝殿を中心に渡り廊下でつないだ対屋が囲むように建てられるのが特徴。その間に池や築山の庭がつくられた。

長等山園城寺（通称・三井寺）光浄院客殿

光浄院客殿は入母屋屋根で切妻破風の下に寄棟を組み合わせた複合型の形状。格式が高く、城郭や寺社建築に利用

長等山園城寺（通称・三井寺）光浄院客殿

昭和27年（1952年）に国宝指定/滋賀県大津市園城寺内

「光浄院客殿」は山岡道阿弥によって慶長6 年（1601年）に建てられたという。同寺の「勧学院客殿」（国宝）と同じ様式で、2つながら客殿は桃山時代を代表する書院造。ただし、光浄院客殿には居間や寝室がないなど寝殿造的でありながら、上座の間に床や違棚を設けた書院造の形式もあって、寝殿造が書院造に移行する過渡期に見える。光浄院客殿の平面規模は、正面（桁けた行ゆき）7間（約12.7m）・側面（梁間）6間（約10.9m）。

＜客殿は武家住宅の様式＞

にゃん太：ねぇ、寝殿造と書院造ってどう違うの？

わん爺：寝殿造は平安時代中期から室町時代まで続いた公家なんかの住む建築様式だな。壁が少なく、柱と蔀戸で部屋が仕切られ、床は板張りで畳は特別なところにちょっと敷かれた。書院造は桃山時代から武家屋敷として発展した建築様式で、天井を張って畳敷きになり、四角柱が立ち、襖と障子で部屋を区切り、床の間が付いた。違棚や付書院なんかも設けたな。これが、現在の日本の住宅のルールになったわけだ。まぁ、書院造から余計なものを取っ払って、茶室なんかに使われた自由で質素な数寄屋造もできたがな。日本の伝統的な建築様式は意義深いのう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 国宝の話』著：鈴木 旭